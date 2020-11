Pořádně se vykrmí například ježek, který se posléze ukládá k zimnímu spánku. Sehnat si potravu dokážou sami. Ježci si pochutnávají na hmyzu, hlemýždích, slimácích, žábách, ale i bobulích nebo kořenech. Do ovoce se zakousnou velmi zřídka. Nejen oni ocení úkryt, který jim nabídne hromada listí a větví. Uvítají i živý plot, domek pro ježky vystlaný slámou nebo kompost. V něm se dobře daří také užitečným žížalám.

Hromady listí, větví, kamenů či zbytky rostlin, trvalky a keře nabízejí útočiště nejrůznějším druhům. Mezi kameny či kořeny stromů se schovávají plazi, kteří v zimě hibernují, nebo některé druhy hmyzu. Hmyzu můžete pomoci i umístěním hmyzího hotelu do zahrady. Ten je možné buď koupit, nebo vyrobit za pomoci hromádek větviček, listí a kůry a hlavně šikovných rukou. Nabídne i ochranu před predátory. Například užitečná slunéčka pak přezimují na stoncích uvadlých rostlin. Rostliny s listy, jako například kopřivy, jsou spolehlivým zdrojem potravy pro housenky motýlů.

Úkryt poskytne i zahradní jezírko

Pokud máte zahradní jezírko, i to některým živočichům poslouží jako zimní úkryt. Útočiště poskytne různým druhům mloků a žab, které přezimují na dně v bahně. Jestliže v jezírku máte ryby, je třeba do něj umístit zařízení proti zamrznutí. Pro přežití navíc ryby potřebují alespoň metrovou hloubku vody. Z příliš mělkého jezírka je nutné je na zimu přemístit do domu, do kádě s chladnou vodou.

V jezírku se zvířata ráda napijí. Je potřeba, aby alespoň na jedné straně nabízelo pozvolna se svažující břeh. Do hloubky se sama vrhat nebudou.

Ptáci patří mezi zvířata, která se k zimnímu spánku neukládají. Někteří odlétají do teplých krajin. Ale třeba sýkorky, červenky nebo žluny ocení pomoc v podobě potravy. Na zahradu můžete umístit krmítko a lojovou kouli. Ptákům můžete připravit jablka nebo slunečnicová semínka. V obchodech také seženete speciální směsi pro venkovní ptactvo. Rádi budou za úkryty v podobě ptačích budek.

Veverky a krtci nespí

Veverky v zimě také nespí. Ke spánku se někdy uložit mohou, ale to jen v případě opravdu kruté zimy. Na podzim si střádají zásoby ořechů či různých semen nebo hub. I ony, stejně jako ptáci, mají rády slunečnicová semínka nebo třeba kukuřici.

Krtci se před případnými mrazy chrání tím, že se zavrtají hlouběji do půdy. Stejně jako ježci jsou převážně hmyzožraví.

Pokud omylem narazíte na úkryt nějakého ze zvířat, například pod kusem starého plechu, rozhodně jej neničte. Zvíře by pak zřejmě zimu nepřečkalo. Je důležité dopřát živočichům během zimy klid a ze spánku je zbytečně nerušit.