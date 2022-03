Podmínky v útulcích na Ukrajině už před válkou nebyly dobré. Země se totiž potýkala s velkým množstvím zraněných a opuštěných zvířat. Nyní je ale situace, která se mění doslova z hodiny na hodinu, mnohonásobně horší.

„Některé z útulků jsou bombardovány. V prvních dnech války byl zasažen útulek v Gostomelu, kde zemřela některá ze zvířat, ale zařízení nebylo bombardováno přímo. Dnes byl jeden z útulků cílem, protože kolem nich je pouze pole,“ napsala na sociálních sítích v pátek 4. března spoluzakladatelka ukrajinské organizace UAnimals Olga Chevhaniuk.

Wild Animal Rescue Ukraine is sending their predators to a zoo in Poland. Their FB page says they desperately need money. Hoping this means they can afford to care for, and keep safe, the animals left. ???? pic.twitter.com/NgfjQPmk0V