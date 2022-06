V současné době je na trhu k dostání celá řada náhubků, které lze využít za různým účelem. Například při cestě hromadnou dopravou či jen při krátké návštěvě veterináře, když lze u psa předpokládat, že by při manipulaci mohl lékaře pokousat. Někteří majitelé používají však i fixační náhubky, které pes má mít nasazené jen po nezbytně nutnou dobu, protože mu nedovolí se přirozeně ochlazovat, při cestování dopravními prostředky.

„Chválím vždy správný výběr košíku. Mnoho cestujících se psy sem nastoupí s těmi páskami, co psům svážou tlamu, i ve vedru. Je mi jich líto,“ řekla Deníku průvodčí při cestě vlakem.

Fixační náhubky jsou pro psy právě při cestování vlakem, autobusem či autem naprosto nevhodné. Pes se kvůli nemožnosti ochlazování může snadno přehřát. Taková cesta se pak může snadno změnit v boj o jeho život. Na rozdíl od lidí se totiž psi téměř nepotí. Potní žlázy mají pouze na tlapkách, a tak se ochlazují otevřením tlamy, vyplazením jazyka a zrychleným dýcháním. Na to by měl proto při pořízení náhubku majitel myslet.

Jak vybrat správný náhubek?

Náhubek musí psovi dokonale sedět. Měl by být dostatečně prostorný a vzdušný, aby při jeho nasazení mohl pes pohodlně dýchat i zívat. Konstrukce pak nesmí psu zasahovat do očí a tlačit jej. Naopak by košík neměl být příliš volný, aby si jej pes nemohl snadno stáhnout.

Pokud má majitel možnost vyzkoušet psovi náhubek přímo v prodejně, je vyhráno. V jiných případech je nutné změřit obvod zavřené tlamy psa a pak délku čenichu od kořene po špičku čumáku. Některé náhubky se vyrábí také pro konkrétní plemena psů a modely se dělí i podle pohlaví.

U některých psů se náhubek stává nezbytností, proto by měl majitel výběru věnovat velkou pozornost. Jde například o psy, kteří při venčení zhltnou vše, co najdou na zemi. „Metodou pozitivní motivace se téměř každý pes dá vycvičit. Bohužel existují i psi, u kterých výcvik velmi náročný a i přes snahu majitele pozře vše. U těchto extrémních případů je vhodný pohyb venku pouze s košíkem,“ sdělila veterinářka Pavlína Frajerová.

Pro tyto případy a také cestování hromadnou dopravou jsou vhodné kovové, plastové či kožené náhubky. U kožených je ale třeba dávat pozor na to, aby byl model dostatečně vzdušný. Jejich výhodou je, že dobře padnou a jsou odolné. Plastové náhubky jsou lehké a komfortní, nevýhodou bývá náročnější údržba. Kovové náhubky jsou vzdušné a mají dlouhou životnost, pokud ale pes košík nesnáší příliš dobře, pak může náhubkem bolestivě udeřit. Pro rizikové návštěvy veterináře pak lze volit nylonové a fixační náhubky, které jsou skladné a lehké.

Na náhubek je ideální psa zvykat již od štěněte, postupně a pozitivně jej motivovat pomocí odměn. Oceňte psa pokaždé, kdy se náhubek nebude snažit sundat. Zpříjemnit pak každé nasazování náhubku můžete vložením pamlsku, který nepropadne.