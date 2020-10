Podobná mláďata jsou zvyklí přivítat v Záchranné stanice na Huslíku u Poděbrad spíše na jaře. Aktuální přírůstek je tak kuriozitou.

Koloušek jelena, o nějž pečují záchranáři na Huslíku. | Foto: Luboš Vaněk

„Sezóna mláďat v naší stanici začíná hlavně na jaře a pokračuje s létem do podzimu, kdy končí hlavně ježky. Letos jsme začali kojit už v únoru zajíčky a jezevce. A nyní nám přibyl také malý koloušek jelena. Nutno podotknout, že laně kladou svá mláďata zpravidla v červnu. O to je to pro nás větší překvapení,“ řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk.