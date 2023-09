/FOTO/ Takový přírůstek vzácných zubrů za osm let existence milovické rezervace její zakladatelé nepamatují. Během letošního roku přibylo na pastvinách nedaleko Benátek nad Jizerou už osm mláďat mohutného zvířete, které bylo před sto lety na vymření.

Informace o nečekaném počtu přírůstků potvrdil Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina provozující rezervaci. „I přes velmi obtížné podmínky se nám daří pro zvířata vytvářet optimální prostředí. Svědčí o tom i to, že se nám daří tyto vzácné kopytníky pravidelně rozmnožovat. V letošním roce se narodilo osm zubřích mláďat, nejvíce za dobu existence rezervace. Dvě mláďata přišla na svět v průběhu srpna,“ uvedl Dostál. Před sto lety přitom byli zubři na pokraji vyhubení. Díky mezinárodnímu úsilí se podařilo druh zachránit chovem v zajetí.

„I když se počty zubrů daří zvyšovat, každý přírůstek je i nadále velmi cenný. Milovická rezervace je navíc zapojená do mezinárodní výměny zvířat, proto geny mláďat narozených v rezervaci pomáhají se záchranou druhu nejen v dalších lokalitách v České republice, ale i v Nizozemí nebo ve Francii,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. V Milovické rezervaci nyní žije 43 zubrů. V příštích týdnech odjede několik odrostlých mláďat z předchozích let do nově vzniklé rezervace na Lipně, kde je již od jara stádo divokých koní.

Zdroj: Michal KöppingZubr evropský je největším suchozemským savcem Evropy. Po první světové válce byl zcela vyhuben v přírodě a přežil jen díky chovu v lidské péči, především v zoologických zahradách, ale i oborách. Po druhé světové válce se zubři začali vracet zpět do volné přírody východní Evropy. V současnosti se daří zubry vracet do přírody i v hustě osídlené střední a západní Evropě díky zřizování pastevních rezervací. V Česku se zatím nejvýznamnější pastevní rezervace nachází v bývalém vojenském prostoru Milovice. Velcí kopytníci tam pomáhají pastvou obnovovat vzácný ekosystém tvořící mozaiku lučních ploch a porostů dřevin. Díky zubrům, ale také divokým koním a praturům, se do místní krajiny vrací biologická rozmanitost i ohrožené druhy rostlin a živočichů.