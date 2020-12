„Dvanáct nových nebeských poslů to ale v Nymburce nezná a tak se zatoulali a hledači je v historickém centru města musí najít,“ vysvětlila místostarostka.

Každý sudý den se kdesi ve městě rozsvítí jeden zatoulaný andělíček. Veršovánku s fotografií, která také trochu napoví o jeho umístění, najdou hledající na facebooku a na webu města (v rubrice Krátce z města) právě v den, kdy se rozhodne ukázat.

„Zveřejníme nápovědu ve chvíli, kdy už na vás někde další andělíček čeká. To bude každý sudý den až do 24. prosince. První tři detektivové, kteří anděla najdou a nahrají jeho fotografii do komentářů pod nápovědu na facebooku, získají od radnice odměnu. Budeme samozřejmě moc rádi i za další hezké fotografie, klidně je přidejte do komentářů, i když nestihnete být mezi prvními,“ vyzývá Stanislava Tichá.

Tím ovšem hra nekončí. Až budou všichni zatoulaní andílci svítit, v době od Štědrého dne až do Tří králů, se za nimi mohou do ulic vydat děti s pracovními listy. „Pokud je správně vyplní, čeká na ně sladká odměna,“ doplnila místostarostka. Pracovní listy bude možné stáhnout z webu, vyzvednout v Ježíškově kanceláři na náměstí či na podatelně radnice.