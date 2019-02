Nymbursko - Dobrou zprávou je, že v útulcích na Nymbursku po vánočních svátcích zaběhnutí psi nepřibyli

Letos se naštěstí útulky na Nymbursku po Silvestru neplnily | Foto: DENÍK/Ivana Šmejdová

Každoročně se opakující neradostná situace po Silvestru: útulky přeplněné vylekanými zvířaty, která se zaběhla v ohlušujícím rachotu silvestrovských a novoročních petard.

Jak tomu bylo letos na Nymbursku, jsme zjišťovali v místních útulcích a také u Městské policie, v jejíž kompetenci je odchyt zatoulaných zvířat. A kupodivu jsme se dozvěděli dobré zprávy. Počet zvířat v psích útulcích v Lysé nad Labem, Poděbradech ani v Nymburce se po Silvestru nikterak nezvýšil. Městská policie v Nymburce řešila jen 3 ztracené pejsky, kteří jsou už šťastně zpátky u svých majitelů, v Poděbradech a v Lysé nepřibyl dokonce jediný pes.

Podle Evy Čápové z Psího útulku v Lysé nad Labem je to tím, že petard a další zábavné pyrotechniky bylo letos v průběhu svátků v Lysé méně než v minulých letech a také proto, že jsou majitelé psů díky masivnější osvětě opatrnější a své chlupaté kamarády si lépe střeží.

S tímto názorem se ztotožňuje i Tereza Musilová, strážník Městské policie v Nymburce: „Letošní oslavy proběhly nad očekávání dobře. Třeba před dvěma roky se nám psi odchycení během vánočních svátků do záchytného zařízení ani nevešli a museli jsme je převážet do Lysé. Je znát, že jsou lidé na své pejsky opatrnější, určitě víc než dřív vnímají, že jejich mazlíčci jsou vystaveni při hlasitých oslavách nebezpečnému stresu a mohou se chovat nepředvídatelně. Když se například letos objevil na facebooku nymburského zastupitele Petra Šmída návrh na zrušení novoročního ohňostroje, lidí, kteří s ním souhlasí, je hodně," říká Tereza Musilová.

Ovšem potěšující stav v útulcích ještě neznamená, že by se neztratil ani jeden chlupáč. „Žádného psa k nám sice nepřivezli, ale řada lidí sem volá, jestli tu jejich pejsek není," říká Eva Benešová z útulku v Poděbradech.

Co v případě zaběhnutí se psa dělat? Tereza Musilová doporučuje kromě obvolání psích útulků obrátit se na Městskou policii, která psy odchytává. „Máme i svůj facebookový profil, který má už na 3 tisíce přátel, a kdykoli zveřejním informaci o postrádaném psu, je obrovská pravděpodobnost, že se najde. Lidé si mezi sebou informaci rychle díky facebooku předávají," říká Tereza Musilová.

Ostatně veškeré moderní technologie v tomto ohledu významně pomáhají. SMS zprávy či speciální aplikace v chytrých telefonech také značně usnadňují návrat chlupatého miláčka ke svému páníčkovi.

Do budoucna se mohou majitelé psů těžko nadít úplného zrušení ohňostrojů, takže jim nadále nezbude, než své miláčky opatrovat jako oko v hlavě. Co s nimi třeba odjet do ticha hor, kde nad hlavou září jen hvězdy?