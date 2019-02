Poděbrady - Problém se stejnou firmou, která stavěla zimák: nestíhala termíny, projekt opustila. Termín kolaudace na konci srpna však chtějí stihnout.

Lešení kolem celé budovy. I v místech, kde stojí bez povšimnutí a předpokládaného stavebního ruchu. Důvod? Neseriózní stavební firma, která zakázku na rekonstrukci školy vyhrála a svoje závazky neplnila. Nyní už na stavbě nefiguruje.

To je zásadní problém projektu zateplení Základní školy Václava Havla, dříve Na Valech. Ačkoliv ředitel školy Vlastimil Špinka dělá všechno proto, aby se vše stihlo do začátku příštího školního roku. „Potýkali jsme se s mnoha problémy. Na začátku byl pomalý rozjezd původní firmy, řešili jsme nedostatek učeben, občas se muselo vyučovat i v jídelně. Takový projekt za pochodu způsobuje stres u všech zaměstnanců. Učitelé, školník, uklízečky, všichni si museli sáhnout na dno a patří jim za to poděkování," říká ředitel Špinka.

Řadu problémů zavinila firma, která vyhrála výběrové řízení. Momentálně s ní mají v Poděbradech dvojnásobně nepříjemnou zkušenost, což potvrzuje i místostarosta Ivan Uhlíř. „Bohužel, tato neseriózní firma vyhrála v Poděbradech dvě stavební zakázky, na tuto školu a zimní stadion. Ani jednu nezvládla. Oba projekty dokončují firmy, které byly původně jako spoludodavatelé," vysvětlil Uhlíř.

Celá akce by měla vyjít na přibližně 25 milionů korun, z čehož cca 17 milionů pokryjí dotace, zbytek bude doplacen z městské kasy. V rámci projektu se zatepluje střecha, vyměnil se hromosvod, nová jsou okna i parapety, mění se také topné ventily. A samozřejmě se zatepluje fasáda. Zkolaudováno by mělo být 24. srpna. „Firma, která stavbu převzala, dělá, co je v jejich silách a snad by se to mělo stihnout. Ale ruku do ohně za to nedám," uvedl Uhlíř.

Společně se školní budovou prochází zásadní rekonstrukcí také obě tělocvičny, které budou mít ty nejmodernější prvky. U tohoto projektu figuruje jiná firma, se kterou problémy nejsou.

Kromě zateplení obvodového pláště se pracuje na novém vytápění podlahou, či nových sociálních zařízeních. Obě tělocvičny budou klimatizované, ta menší bude rozšířena o sedm metrů. Moderní bude také výbava. Technické zázemí bude umožňovat speciální ozvučení, jehož bude využívat učitel a komunikovat pomocí hands free. V tělocvičně bude také špičková časomíra využitelná třeba při basketbalových utkáních.

V tomto případě se cena projektu pohybuje lehce nad 20 milionů korun a celou ji platí město. „Obě akce jsou velmi náročné a nebýt manažerských schopností současného pana ředitele, těžko by se to celé zvládalo," vyzdvihuje úlohu prvního muže školy místostarosta Ivan Uhlíř.

TŘI OTÁZKY PRO ŘEDITELE ŠKOLY

Pane řediteli, v souvislosti s rekonstrukcí školy budou vaši žáci letos končit školní rok o něco dříve. Není to problém pro rodiče, zajistit jejich hlídání?

Ano, kvůli tomu, aby mohly být vyklizeny některé třídy a započaty další práce, budeme rozdávat vysvědčení už v pátek 20. června. Podle rozvrhu na konci vyučování, to znamená čtvrtou a pátou hodinu. Zároveň s tím jsme rodičům, kteří by měli problém postarat se o své potomky, nabídli možnost, že jejich děti budou i další týden moci chodit do školy. Učitelé tu budou uklízet a zároveň tedy hlídat ty děti, jejichž rodiče o to projeví zájem. Počítáme s maximálním počtem 40 dětí.

Pokud se podaří do začátku příštího školního roku obě akce zvládnout, budete se stavem školy spokojeni?

My si uvědomujeme jednu věc. Do školy se osm let neinvestovalo a nyní jsme dostali investice, které nejsou až tak obvyklé. My bychom samozřejmě po skončení akcí potřebovali začít například s opravami šaten, z opěradel na zábradlí se začínají odlupovat třísky, opravy by si zasloužily i schody. Ale nemůžeme být neskromní a s dalšími investicemi zase nějaký čas zřejmě počkat.

Ale celkově bude převládat spokojenost…

Příští rok bude naše škola slavit 35 let existence. My jsme velmi rádi za to, že oba projekty probíhají. Je to mimořádný dárek od našeho zřizovatele, tedy od města, k výročí založení školy. A my za to radnici děkujeme.