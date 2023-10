/FOTO/ Zoologická zahrada v Chlebích má nový přírůstek. V nové části nazvané Statek domácích zvířat se za asistence návštěvníků narodilo 21. září mládě jihoamerické lamy alpaka. Podle zpráv ošetřovatelů se má nohaté zvíře čile k světu.

Prvorozený sameček se svými rodiči. | Foto: se souhlasem ZOO Chleby

Samotný porod se obešel bez nejmenších komplikací. „Samice je zkušená matka a o mládě se ihned začala perfektně starat. Chovatelé ZOO Chleby provedli jen rychlou kontrolu novorozence, při níž zjistili jeho pohlaví. Ihned jsme tedy věděli, že se jedná o samečka,“ přibližuje zooložka Alena Fraňková.

Lamí kluk se pár chvil po narození pokoušel postavit na nohy, jak je u tohoto druhu běžné. Jeho snaha o zkrocení ladných, ale zároveň velmi dlouhých končetin nebyla vůbec jednoduchá, u prvních pokusů vypadal poněkud vratce.

Brácha to měl při porodu těžší

Ve stádu mu vedle dospělých lam dělá společnost o něco starší polobratr (oba mají stejného otce), který se narodil v červnu. Příchod tohoto samečka na svět byl o poznání těžší. „Porod nepostupoval úplně hladce a mládě po porodu nedýchalo. Naštěstí byla přítomna ošetřovatelka, která na nastávající matku dohlížela, nezaváhala a novorozenci poskytla první pomoc. Díky této pohotové reakci se nyní můžeme radovat ze dvou mláďat, jež jsou od sebe velmi dobře rozeznatelná. Jeden sameček je totiž hnědý a druhý krémový,“ vysvětluje lektor zoo Jaroslav Dufek.

Protože lamy nelínají jako většina kopytníků a srst jim neustále přirůstá, musí se pravidelně stříhat. Lamí kadeřník do zoo dochází pravidelně jednou za rok a věnuje alpakám celý den. Stříhání je veřejné, koná se po mnoho let vždy ve státní svátek 8. května přímo na statku a návštěvníci mohou po celou dobu pozorovat práci zručných střihačů. Je to zajímavá podívaná, která přitáhne pokaždé řady diváků. Lamy se nejen stříhají, ale také se jim kontrolují zuby a paznehty, které se podle potřeby náležitě upravují.