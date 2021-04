Škola na sídlišti se rozhodla otevřít pro žáky prvních a druhých tříd i jejich rodiče už v 7.15 hodin, ovšem pouze boční vchod u tělocvičny. Tak tomu bude vždy v testovacích dnech, každé pondělí a čtvrtek. V ostatních všedních dnech budou žáci přicházet hlavním vchodem.

Už pár minut po sedmé se u bočního vchodu vytvořil zástup dětí s rodiči. Dospělí se snažili dělat rozestupy, ale vítání školáků mezi sebou naživo po tak dlouhé době se pochopitelně sem tam bez bližšího kontaktu neobešlo.

Přesně v 7.15 hodin se otevírá vchod. „Najděte si dveře, které označují vaši třídu a běžte prosím do ní,“ po výzvě se fronta dá do pohybu. Had pomalu mizí v útrobách školy.

Hned první dveře jsou označené 1.A. Uvnitř už čeká Pavlína Kohoutová, nepedagogická pracovnice školy. Na stolcích má seznam žáků a připravené testy. Podél stěn jsou lavičky, kde se čeká na výsledek testu.

„Chceš si tam šťournout sám, nebo to udělá maminka, nebo mám já?“ ptá se příchozích. Statečnější prvňáci volí variantu samotestování a poctivě pětkrát otáčejí tyčinkou v každé nosní dírce. Pak si Pavlína Kohoutová vezme tyčinku zpět, zasune ji do testovacího otvoru a zakápne roztokem. „Tady to trochu mačkejte. Klidně si test položte na lavičku a chvilku počkejte, až se objeví čárka,“ vysvětluje rodičům i dětem.

Mezi dveřmi se najednou ozývá tlumený, ale zřetelný pláč. „Tak se pojď podívat, jak to dělají. Opravdu to nic není, to ti strčí jen na krajíček nosu, nikam daleko ti to strkat nebudou,“ vysvětluje naléhavě maminka slzícímu chlapečkovi, který má z testovací tyčinky hrůzu. Chvíli sleduje, jak se testují jeho spolužáci a pak si už bez pláče taky nechá strčit tyčinku do nosu. To už se směje. A nahlas. Strach zmizel a přišla obrovská úleva po zjištění, že to skutečně vůbec nic není a nebolí to.

Ne všichni rodiče jsou však ochotni připustit testování svých potomků jako dočasnou nutnost. Ředitel školy Jiří Cabrnoch musel s jedním tatínkem řešit situaci, kdy rodič nechtěl nechat testovat svého syna, přesto se však dožadoval, aby se jeho potomkovi dostávalo vzdělávání. „Musel jsem vysvětlit, že já pravidla nevymýšlím, a pokud chce někoho žalovat, ať podá žalobu na stát. Pravidla jsou v tuto chvíli daná a my se jich budeme držet,“ vysvětlil ředitel.

V testovací místnosti 1.A mezitím čeká na výsledek Fanda Novák, který přišel s babičkou. „Musím pomoci s hlídáním, skoro pořád. To je v pořádku, jen bych byla ráda, kdybych už taky mohla dostat očkování.