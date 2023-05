V Zmrzlinárně s sebou řemeslná výroba zmrzlin i z netradičních plodů a bez chemických dochucovadel nese obrovský zájem lidí z celého regionu. Fronty se pak stojí také na poděbradském Jiřího náměstí, kde na rohu sídlí tradiční cukrárna u Reinvaldů. Zde si zájemci mohou vybrat jak z točené, tak z kopečkové zmrzliny, a i tady si za pěkného počasí milovník zmrzliny musí často pár minut postát ve frontě. Ovšem stojí to za to.

Pampelišková i lentilková

Nymburská Zmrzlinárna připravuje řemeslnou zmrzlinu z často překvapivých plodů či květů. V posledních týdnech tak příchozí měli možnost vyzkoušet, jak chutná třeba pampelišková, lentilková nebo čokoládová s višněmi a griotkou. Gurmáni přišli i na chuť zabaione, což je zmrzlina vyrobená ze žloutků a dezertního vína. Jak se svěřila Kateřina Willmann, provozovatelka podniku, který má další provozovny v Kutné Hoře a Praze, vyrobit se dá zmrzlina prakticky z čehokoliv.

„Pokud víte, jak na to. Znám i výrobce, kteří vyrábí čabajkovou zmrzlinu, ale taková zvěrstva já dělat nechci. Pro mě je pořád zmrzlina dezert a měla by být pokud možno sladká,“ má jasno zmrzlinářka. Základem je daná surovina ve své přírodní podobě, u některých bylin pak používá i extrakty z nich. Ovšem jak dostat do zmrzliny například levandulovou nebo smrkovou příchuť? Obě zmíněné varianty už měli nymburští zákazníci možnost ochutnat.

„V případě levandule to bylo vylouhováním dané rostliny v základu. Prostě natrháte levanduli a dáte ji do základní směsi a ona pustí chuť. U smrkové olámete takové měkounké výhonky, když vyraší na stromě. Jsou to vlastně konečky větviček a trvá to jen pár dnů, než to nakonec ztvrdne do jehliček. Tak tyhle výhonky olámete, rozmixujete a vložíte to v nějakém poměru do mléčné směsi,“ vysvětluje netradiční postupy přírodní výroby svých zmrzlin Kateřina Willmann.

Studené i teplé limonády

Zmrzlinárna funguje v Nymburce od roku 2015, i když tehdy začínala v mnohem menších prostorech a s výrazně skromnější nabídkou. Dnes kromě zmrzlin nabízí i sorbety a domácí limonády. Ze sorbetů byl v posledních dnech k mání borůvkový s banánem a limetkou. Limonádu je možné si objednat studenou i teplou. Základem je sirup regionálního výrobce z nedalekého Kerska. „Z domácích limonád nyní nabízíme mezi studenými malinovou, citrónovou, levandulovou nebo z černého rybízu. Teplou nabízíme skořicovou či zázvorovou,“ doplnila provozovatelka nymburské Zmrzlinárny.

KAM ZAJÍT NA NEJLEPŠÍ ZMRZLINU V NYMBURCE A PODĚBRADECH



Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýZmrzlinárna Nymburk – mangová a višňová – 2 kopečky.

Dali jsme na doporučení samotné obsluhy, aby vybrala tu nejlepší zmrzlinu, kterou aktuálně nabízeli. Před kopečky zmrzliny z burákového másla či vynikající a netradiční pistáciovou daly dámy u obsluhy přednost čistě ovocné kombinaci. Spodní základ tvořila červená višňová zmrzlina s plnou ovocnou a přirozenou chutí hořkosladkého ovoce. Nejen barevně ji skvěle doplnil žlutý kopeček mangové zmrzliny. Oba domácí recepty a obě do horkých dnů skvělé na osvěžení.



Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýCukrárna U Reinvaldů Poděbrady – madagaskar a špičková – 2 kopečky

Také v cukrárně na poděbradském náměstí nenarazí milovník zmrzliny na žádné prefabrikované sladkosti. Vše je domácí výroba, a pozor, včetně přímo v cukrárně pečeného skořicového kornoutu, do kterého vám zmrzlinu připraví. I v tomto případě se jednalo o dva kopečky. Nebudeme prozrazovat úplné složení. V první zmrzlině madagaskar najdeme například francouzskou vanilku, javorový sirup a oříšky. Ve špičkovém kopečku je také vanilková zmrzlina doplněná likérem využívaným jako část náplně pro klasický dezert, tedy špičku.