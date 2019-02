Nymburk - První miminko roku 2009, narozené v nymburské porodnici, spatřilo světlo světa ve čtvrtek 1. ledna v 8.50 hodin.

První novoroční miminko na Nymbursku je Zlatuška | Foto: Olga Havránková

Novoroční holčička Zlatuše Bahníčková z Libice nad Cidlinou je sice se svýmy 45 centimetry a 2590 gramy malinká, zato její vstup do života vzbudil velkou pozornost. „Během těhotenství se nám na ultrazvuku neukázala, takže jsme se museli nechat překvapit, jestli se narodí holka nebo kluk,“ prozradila maminka Zlatuše. Titul prvního novorozeňátka ale mohl klidně připadnout dalšímu v pořadí. „Po příjezdu do porodnice to vypadalo, že zase pojedeme domů. Když to přišlo, malá byla bez problémů během chvilky na světě,“ s úlevou se zasmála maminka. Oběma Zlatuším přišel do porodnice pogratulovat místostarosta Nymburka a náměstek hejtmana Středočeského kraje Miloš Petera. Za přítomnosti primáře Aleše Tomana, tatínka novorozené Ondřeje Bahníčka a její sestřičky Karolínky jim popřál hodně štěstí a zdraví nejen do nového roku a předal květiny a dárkovou tašku s praktickými hygienickými potřebami. Při pohledu na miminko se Miloš Petera zasnil: „Je to vůbec možné, že jsme byli všichni takto malí?“

Olga Havránková