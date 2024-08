Společné přivítání držitele zlaté olympijské medaile Martina Fuksy na nymburském náměstí je připraveno už na dnešek. Podle aktuálních informací by měl úspěšný reprezentant odpoledne dorazit z dějiště her do Prahy. „Jeho příjezd na nymburské náměstí se očekává mezi 17. a 18. hodinou. Bude připravené pódium i moderátor,“ uvedl Petr Černohous z nymburské radnice.