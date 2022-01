V Nymburce mohou zájemci s bruslemi dorazit vždy během obou víkendových dnů v čase od 14.30 do 16.30 hodin. To platí pro všechny čtyři zbylé víkendy v lednu. V Poděbradech je to s dny a hodinami pro veřejnost trochu komplikovanější. První hodiny veřejného bruslení je možné využít tuto neděli od 15 do 17 hodin.