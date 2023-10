/FOTO, VIDEO, VIZUALIZACE/ Místo původně plánované rekonstrukce padesát let starého zimního stadionu vyroste v Nymburce úplně nová sportovní hala s ledovou plochou. Postavena bude do léta 2025 na místě stávajícího zimáku.

Místo původně plánované rekonstrukce padesát let starého zimního stadionu vyroste v Nymburce úplně nová sportovní hala s ledovou plochou. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Starý zimák půjde po letošní zimní sezóně k zemi. To je výsledek jednání města a vítěze výběrového řízení, společnosti H+H Technika. Celá akce se uskuteční v režimu takzvaného PPP projektu, což mimo jiné znamená, že zmíněná firma získá od města stadion za symbolickou korunu. Na svoje náklady provede demolici i stavbu nového stadionu, který pak bude následujících dvacet let provozovat. S tím, že zaručí možnost jeho využívání jak pro hokejisty a krasobruslaře, tak pro veřejnost. „Pro Nymburáky se na provozu zimního stadionu až do konce této sezony nic nemění. Znovuotevření je předpokládáno v červnu 2025,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

Moderní šatny a nové zázemí se sedačkami

Na popsaném řešení se shodla i většina zastupitelů, kteří takový postup odhlasovali. „Jsem moc rád, že se většina zastupitelů města dohodla a podpořila pro naše město tolik potřebnou rekonstrukci zimního stadionu, a nejen naši občané se tak mohou těšit na další sportovní vyžití v novém,“ konstatoval starosta Tomáš Mach. Jak bude nový stadion vypadat? Radnice má zatím k dispozici pouze studii, kterou se vítězná firma bude řídit.

Nymburk je třetím nejnavštěvovanějším místem. K hradbám mířili zachránci telky

Ta do jara příštího roku nechá zhotovit projektovou dokumentaci a získá potřebná povolení, aby po sezóně mohlo dojít k demolici současného stadionu. Podle našich informací bude mít nová hala kromě zimní plochy také moderní šatny, ubytovací část, potřebné zázemí a také hlediště se sedačkami. O kapacitě zatím rozhodnuto není, to bude patrné až z projektové dokumentace. Údajně by se však příliš neměla lišit od té stávající. „Je třeba brát v potaz, že nová hala vznikne na stejném půdorysu, na kterém stojí ta současná,“ připomněl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Vznikne provizorní tréninková plocha

Stavba haly však znamená minimálně na jednu sezónu komplikace pro sportovní kluby, které ledovou plochu potřebují jak pro zápasy a závody, tak pro trénink. Nymburk zvažuje stavbu provizorní ledové plochy ve sportovním areálu za Základní školou Letců R.A.F na sídlišti. Podle informací Deníku by měla vzniknout buď na ploše vedle volejbalových kurtů u silnice směrem na Kamenné Zboží, případně na zelené ploše mezi školní budovou a tenisovými kurty. Zatím není jasné, jestli bude kluziště zastřešené nebo otevřené.

Na chystané rekonstrukci Hálkova divadla se bude podílet i vnuk autora stavby

Každopádně nebude mít standardní rozměry, půjde jen o tréninkovou plochu, která by podle dosavadních diskuzí měla mít rozměry 40 x 20 metrů. Město doposud dotovalo údržbu a provoz zimního stadionu. Nově bude tyto náklady hradit společnost H + H Technika, s níž město podepíše koncesní smlouvu. Firma H + H Technika není v podobných projektech nováčkem. Stejným způsobem provozuje sportovní zařízení například ve Vyškově či Třebíči. Navíc přímo vyrábí komponenty potřebné pro provoz zimních stadionů, jako je například chladicí zařízení či mantinely.