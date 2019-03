Patová situace kolem stadionu spočívá v tom, že stadion je téměř v havarijním stavu a potřebuje rekonstrukci. Jedna z nejdůležitějších oprav se bude týkat střechy. Už před pěti lety se jeden z uvolněných podhledů zřítil na hrací plochu. Naštěstí na ní nikdo nebyl.

Jenže majitel nemá na opravu peníze. V žádostech o granty neuspěl a jako malý sportovní klub nemá reálnou šanci dosáhnout na větší potřebnou dotaci.

Na rozdíl třeba od radnice. Ta ale nemůže investovat peníze do oprav stadionu, který jí nepatří. Třetím hráčem u stolu je prezident klubu NED Hockey Nymburk Tomáš Netík. Ten řeší provoz stadionu. Jeho tým hraje na stadionu třetí nejvyšší národní soutěž a naposledy fanoušci zaplnili stadion před několika dny při tradičním derby s rivalem z Kolína.

O možném řešení situace už diskutují všechny strany skoro 10 let. Zatím však bezvýsledně. Nynější aktivita ze strany města i současného majitele však vzbuzuje optimismus. „My si samozřejmě uvědomujeme, že stadion rekonstrukci nutně potřebuje. A je správné, aby podobně jako ve většině měst stadion patřil pod město. Proto jsme s městem začali jednat. Nyní čekáme na březnovou valnou hromadu klubu, která by měla schválit výboru mandát pro jednání s vedením města,“ řekl Martin Krejčík.

Podle informací Deníku se na valnou hromadu TJ Stadion Nymburk chystá i Tomáš Netík. Ten o angažovanosti města v rámci řešení situace mluvil už před časem. „Chci zdůraznit, že děkujeme městu za podporu, z níž částečně hradíme provoz stadionu. Bez jeho přispění by stadion už roky nefungoval vůbec. Nicméně podle mého názoru se město, pokud bude chtít zachovat sportovní aktivity na zimním stadionu pro svoji mládež a další sportovní oddíly, bude muset k případné investici nějak postavit a podílet se na ní,“ konstatoval Netík po pádu podhledové desky.

K dohodě by rádi přispěli i zástupci radnice. Starosta Tomáš Mach si však uvědomuje, že jednání nebudou jednoduchá. „Opravy zimního stadionu jsou nutné, to si uvědomujeme a situaci je nutné nějak řešit. Ale jednání jsou teprve na začátku, uvidíme, jak se jednání budou vyvíjet dál,“ uvedl Mach.

Zda by šlo o odkup „za hotové“ ze strany města, nebo třeba o bezúplatný převod s tím, že radnici pak čekají investice do potřebných oprav, je nyní otázkou. „Město na samotný odkup žádné velké peníze nemá. I o tom pochopitelně budou další jednání,“ řekl starosta. Také Martin Krejčík z TJ Stadion to považuje za zatím nevyřešenou otázku. „Neumím říci, jestli se bude jednat o bezúplatný převod, nebo prodej za nějakou částku. To je zatím otázka,“ řekl předseda oddílu.

Zimní stadion stojí na svém místě již 45 let. Byl svědkem řady slavnostních událostí, na jeho ledě se proháněla i řada hokejových legend. Bez zásadních oprav by však v brzké budoucnosti mohlo hrozit omezení jeho provozu. Což by znamenalo katastrofu jak pro mládežnické týmy, tak pro borce z druholigového týmu. Ti nastoupí na stadionu v pondělí v utkání prvního kola play off proti týmu Sokolova.

O ZIMNÍM STADIONU

- stadion byl slavnostně otevřen 8. září 1974

- od počátku je hala zastřešená

- v roce 2000 proběhla výměna mantinelů a plexiskel

- oficiální kapacita je uváděna 4 500 míst

- má tribuny pouze po podlouhlých stranách hrací plochy

- největší návštěvnost zažívá při derby s Kolínem, na které chodí kolem tisíce fanoušků