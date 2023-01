S tím souvisí i to, že hokejisté budou muset zřejmě najít na jeden rok náhradní tréninkovou ledovou plochu. Při maximální obsazenosti stadionu v sousedních Poděbradech se jako jedna z variant jeví stavba dočasného bruslařského areálu na nymburském Vesláku. „V tuto chvíli město zjišťuje možnosti a bude záležet na tom, kolik to by vše stálo,“ řekla Deníku mluvčí radnice Olga Vendlová.