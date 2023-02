Opilý šofér usnul při čekání u závor v Nymburce. Jiná řidička zavolala strážníky

Hlídka okamžitě vyrazila k rodinnému domu do Krátké ulice. Rychle se ukázalo, že podezření jejího bratra bylo oprávněné. Strážníci zjistili, že obyvatelka domu na žádné zvukové podněty nereaguje, proto přelezli plot. "Oknem uviděli, že v kuchyni na podlaze žena bezvládně leží, a proto okamžitě využili své oprávnění otevřít byt z důvodu podezření ohrožení zdraví a života osoby," doplnil Rajl.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Dvojice nymburských strážníků řeší špatné parkování na náměstí před Českou spořitelnou.

Otevření bylo dílem okamžiku. Jeden ze zasahujících vykopl sklo u vstupních dveří a následně odemkl zevnitř. Seniorka upadla do hypoglykemickém šoku. Strážníci ji poskytli první pomoc podáním cukru a medu, což bylo v dané situaci ideální řešení a ženě to možná zachránilo život. "Do příjezdu záchranné služby s ženou komunikovali, aby ji tím udrželi při vědomí. Následně provedla hlídka všechny nezbytné úkony k zabezpečení zajištění domu," uzavřel příběh s dobrým koncem vrchní strážník.