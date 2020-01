Statečná žena, lékařka a čestná občanka Nymburka Eva Rumlová zemřela uplynulé úterý ve věku 90 let. Do srdcí místních se vepsala jako žena, která po Sametové revoluci darovala vilu Tortuga na Zálabí místním skautům. Městu pak darovala dům na náměstí. Skonala ve Švýcarsku, kde v posledních desítkách let žila. Její životní příběh připomíná na stránkách města Nymburk právník a zastupitel Jiří Sobotka.

Eva Rumlová. | Foto: Skautský institut

Eva Rumlová po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze působila na několika místech, zejména v Mladé Boleslavi a v Praze. „Již v té době měla kontakty s význačnými zahraničními lékaři, což využila po okupaci v roce 1968, kdy emigrovala nejprve do Velké Británie a po několika letech zakotvila ve Švýcarsku, kde až do svého odchodu do důchodu koncem 90. let byla primářkou dětské chirurgie v kantonální nemocnici v Luzernu,“ připomíná Jiří Sobotka. Své profesi obětovala i svůj osobní život – nikdy se nevdala, ani neměla děti. Její bratr Karel Ruml, který žije v USA, je také čestným občanem Nymburka.