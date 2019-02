Nymburk – Divadelník, osvětlovač, malíř, vytrvalý chodec po Nymburce, nespoutaný vypravěč. To vše se dá říci o Bohumíru Miroslavu Ropkovi, který 28. prosince zemřel ve věku 75 let. Na Hálkově divadle zavlál černý prapor a v duši jeho přátel a příbuzných se rozhostil smutek.

Miroslav Ropek. | Foto: archiv ND

Ropkův život se dá rozdělit na dvě části. Na tu první, kdy patřil k divadelním osobnostem nejen v Nymburce. Po studiích v 60. letech nastoupil do Stavovského, tehdy Tylova divadla v Praze. Sám o tomto období v rozhovoru pro Nymburský deník z roku 2010 mluví jako o škole života. Začínal na pozicích osvětlovače a kulisáka. Postupem času se však dostal i k dalším divadelním řemeslům.

Na konci 70. let nastoupil v nymburském kulturním středisku. „Nejdřív jsem v divadle prodával vstupenky a zároveň dělal osvětlovače. První roli Haďátka jsem dostal v pohádce Jak se Rumcajs o Manku pokouší. Haďátko jezdí s maringotkou a opravuje deštníky a boty. Roli jsem si z Haďátka upravil na klauna. A už mi to zůstalo,“ vzpomínal Ropek před necelými osmy lety. Později v Hálkově divadle začíná hry také režírovat. Jeho hry mají úspěch, on sám srší energií a nápady.

V novém tisíciletí přichází osudový zlom. Po pádu ze schodů utrpí vážná zranění a poměrně dlouhý čas je udržován v umělém spánku. Jeho stav je kritický. On se však do života ještě jednou dokázal probudit. Ovšem je to už trochu jiný Mirek Ropek. Jak vzpomíná jeho kamarád, básník a novinář Jiří Teper. „Cenou za probuzení bylo trošku pochroumané štěstí. Denně chodil Mirek Nymburkem sem a tam, od rána do večera, usmíval se na známé i neznámé, občas ze své mošny vytáhl obrázek v dřevěném rámu, aby se pochlubil svou největší zálibou. Maloval portréty herců a hereček, zpěváků a zpěvaček. I ty obrázky byly trošku pochroumané, ale myslím, že byl při tvé tvorbě šťastný.“

Tak si ho z posledních let bude pamatovat řada Nymburáků: jako neúnavného chodce ranním, poledním i večerním městem, který vytahoval ze svého batůžku obrázky namalované tu na vinylových deskách, tu na vyřazených barevných filtrech z divadelních světel. Maloval dokonce i na housle. S Richardem Tesaříkem ze skupiny Yo Yo Band ještě vystupoval v představení složeném z písniček a vyprávění obou letitých kamarádů.

Před několika týdny z nymburských ulic zmizel. Podle zpráv Jiřího Tepera byl od listopadu umístěn v Léčebně dlouhodobě nemocných v Českém Brodě, kde také 28. prosince vydechl naposledy. Poslední rozloučení se bude konat pouze v úzkém rodinném kruhu.

Životopis v kostce

Bohumír Miroslav Ropek se narodil v kolínské nemocnici U Anny. Pak žil s rodiči ve Velkém Oseku a na místním nádraží v Mladé Boleslavi. Táta byl totiž přednostou stanice. V roce 1957 se rodina Ropkových stěhuje do Nymburka. Po absolvování gymnázia vystudoval Ropek ještě nástavbu v oboru filmová a divadelní technika v Bratislavě. Pracoval v obchodních tiskárnách v Kolíně, pak třináct let jako kulisák ve Stavovském divadle v Praze na Ovocném trhu. Od roku 1978 se stal technikem v Městském kulturním středisku v Nymburce. Režíroval, hrál, maloval, organizoval výstavy. Neúnavně. Sám o sobě říkal, že je poloviční blázen. V kapse nosil klaunský nos.