Zemřel Ladislav Kutík, první porevoluční a dlouholetý starosta Nymburka

V pondělí 1. března zemřel ve věku 80 let dlouholetý nymburský starosta Nymburka Ladislav Kutík. V čele města strávil 20 let v období let 1990 až 2010. Příčinou úmrtí byl souběh několika vážných onemocnění včetně nedávno prodělaného Covidu 19. Informaci o úmrtí potvrdil syn někdejšího prvního muže města.

Ladislav Kutík strávil na pozici starosty Nymburka 20 let. | Foto: archiv Deníku

Ladislav Kutík před několika týdny oslavil 80. narozeniny. Narodil se 15. ledna 1941 v rodinném domě v Nymburce, ve kterém následně prožil celý život. Vystudoval strojní průmyslovku v Mladé Boleslavi. Má dceru Zuzanu a syna Ladislava. Začínal v Kovoně v Lysé nad Labem, potom pracoval v Nymburce jako projektant ve vývojovém středisku, nakonec pojmenovaném ÚVAR. Do roku 1969 hrál aktivně ve městě basketbal a trénoval družstvo žen. Významně se zasadil o rozvoj šedivého města po revoluční době. Od roku 1990 až do roku 2010 byl starostou Nymburka za Občanskou demokratickou stranu. Zároveň byl členem krajského zastupitelstva. Právě v té době vznikl v Nymburce úspěšný basketbalový klub, který už téměř dvě desetiletí nemá v české lize konkurenci a pravidelně hraje evropské poháry. Jako velký sportovec se také zasadil o rozvoj Sportovního centra na Tyršáku. K němu jej váže řada zajímavých vzpomínek. O jednu se podělil před šesti lety v rozhovoru pro Nymburský deník. „V době maďarského povstání v roce 1956 se do Tyršáku uchýlila hrstka maďarských atletů, kteří se zde připravovali individuálně a ilegálně na olympiádu v Melbourne. Já jsem se v té době velmi spřátelil s běžcem Kovacsem, který se sám připravoval na vynikající dráze na Rémě. Vzhledem k tomu, že jsem mu pomáhal při každém tréninku, jsem byl rád, že pak získal na olympiádě medaili," zavzpomínal Ladislav Kutík. Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 12. ledna 2011 za dlouholetou obětavou práci pro město Nymburk a jeho rozvoj. Redakce vyjadřuje rodině upřímnou soustrast a přeje hodně sil i zdraví.