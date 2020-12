Zemřel kytarista Zdeněk Baštinec. Skladbu svého života dohrál v 73 letech

Kolegové, žáci, kamarádi a rodina vzpomínají na Zdeňka Baštince, který zemřel v pátek 20. listopadu. Dalo by se říci, že kytarista a učitel kytary dohrál skladbu svého života ve věku 73 let. V poděbradské základní umělecké škole (dříve lidové škole umění) učil hře na kytaru od roku 1978 do roku 2018. Vyučoval také v základních uměleckých školách v Nymburce, Pečkách a Čelákovicích, 25 let na Pražské konzervatoři a krátce na Konzervatoři v Kroměříži.

Vzpomínka na Zdeňka Baštince, který zemřel v pátek 20. listopadu 2020. | Foto: ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady

„Mnoho svých žáků připravil ke studiu na konzervatoři nebo na Akademii múzických umění. Jeden z jeho posledních studentů na Pražské konzervatoři studuje nyní na Hudební akademii ve Výmaru,“ uvedla ředitelka ZUŠ Poděbrady Hana Janiššová. Z řad žáků Zdeňka Baštince vyučují aktuálně dva zpět v poděbradské škole. Muž, který si napsal i vlastní parte. Před pěti lety zemřel Květoslav Motejlek Přečíst článek ›

