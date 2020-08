Karel Ruml se narodil 25. června 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí, v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice). Absolvoval Masarykovu obecnou školu a reálné gymnázium v Nymburce, kde v roce 1947 maturoval. Ze studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze byl při prověrkách v roce 1949 vyloučen.

Od 30. září 1951 byl v evidenci města Nymburka veden jako nezvěstný. Podařilo se mu totiž 11. září 1951 ujet takzvaným Vlakem svobody. Stejnojmenná kniha, kde popisuje své zážitky, vyšla v brněnském nakladatelství Barrister & Principal v roce 2001. Karel Ruml se později dostal do Kanady a od roku 1961 žil v USA.

Jeho zájem o Nymburk neopadl ani po letech a po revoluci v roce 1989 město často navštěvoval. V roce 1993 jeho sestra a lékařka Eva Rumlová žijící ve Švýcarsku věnovala ve shodě s ním rodinnou vilu a zahradu na Zálabí skautům, které dnes místní znají jako skautské středisko Tortuga. Městu pak věnovali velký rohový dům na náměstí s podloubím ležící po pravé ruce při výjezdu z náměstí do Tyršovy ulice. Karel Ruml se Stanislavem Randákem iniciovali v roce 1998 také vydání knihy dobových pohlednic města a téměř polovinu nákladů spojených s vydáním této významné publikace uhradili právě Karel a Eva Rumlovi. Oběma sourozencům byly 8. října 2001 uděleny tituly Čestný občan města Nymburka za trvalou péči o město.

Eva Rumlová zemřela letos 24. ledna v 90 letech. Emigrovala po srpnové okupaci roku 1968. Nejprve do Velké Británie a po několika letech zakotvila ve Švýcarsku, kde až do svého odchodu do důchodu koncem 90. let byla primářkou dětské chirurgie v kantonální nemocnici v Luzernu. Byla kulturně založená, nesmírně sečtělá, ráda chodila do divadla, na koncerty a výstavy. Zejména o výtvarném umění a architektuře dokázala zasvěceně diskutovat. Ještě ve vysokém věku studovala italštinu a ráda cestovala po Evropě.