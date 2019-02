Teplo kolem třicítky, mnoho kilogramů těžká zátěž hasičské výstroje a dýchací maska na obličeji. Pak přibližně tři minuty obrovské zátěže hraničící s lidským zdravím. Tak se dá popsat soutěž, kterou absolvovalo devět mladých hasičů ve Velkém Zboží.



„Soutěž Železný hasič prověří jejich fyzickou připravenost. Disciplíny jsou uzpůsobené tak, aby co nejvíce odpovídaly námaze při skutečném zásahu,“ okomentoval soutěž bývalý starosta Sdružení hasičů Čech a Moravy v Nymburce Vladimír Jeník.

Fyzickou zdatnost mohli hasičští kluci předvést při bouchání dvacetikilovou palící, při přeskoku překážky, rozvinutí hasičských hadic nebo třeba už jen při samotném běhu.

Do jednoho byli po svém výkonu pěkně vyčerpaní. Některé dokonce pracovník záchranky musel uložit do polohy ležmo s nohama do vyvýšené polohy. Naštěstí se ale nikomu nic vážného nestalo, popadla je jen velká žízeň po výkonu, takže museli dodržet řádně pitný režim. A to už nebyl vůbec žádný problém. Tekutin byl celé odpoledne na hřišti ve Velkém Zboží dostatek, ať už pivo nebo nealkoholické nápoje. Navíc vítězové obou kategorií, v běhu s maskou a bez masky, si odnesli jako první cenu soudek pěnivého moku.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne přišla chvíle pro děti. dobrovolní hasiči ze Sadské totiž přivezli výrobník na pěnu, ze kterého připravili pro ty nejmenší obrovskou hromadu. A děti si ji řádně užily. Byla sice vytvořená z obyčejného mýdla, takže po skončení atrakce byla většina dětí řádně ulepená, ale maminkám pak už jen večer stačilo pustit na své ratolesti proud vody a večerní očista byla hotová.