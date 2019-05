Nymburk – Pád stromu a poničené zábradlí jsou důvodem, proč ve čtvrtek dopoledne bude jedna z mála zbývajících cest pro chodce a cyklisty přes Labe uzavřena.

Oprava zábradlí by však měla trvat pouze dvě hodiny a most by tak měl být nepřístupný jen od 8 do 10 hodin. „Technické služby zajistí z obou stran dopravní značení, které zamezí vstupu neoprávněných osob,“ uvedl Zdeněk Jeřábek z nymburské radnice.