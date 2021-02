Pacienti s koronavirem obsazují v nymburské nemocnici všechna tři oddělení interny včetně jednotky intenzivní péče. Další jsou pak hospitalizováni na chirurgickém oddělení.

Zdravotníci jsou na pokraji sil. „To nejhorší nás bohužel téměř jistě ještě čeká,“ varuje jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková. Situaci s plným počtem lůžek řeší tak, že dávají avízo Záchranné službě.

„Hlásíme, že máme na příslušných odděleních stop stav. Záchranná služba se to snaží všemožně respektovat a s pomocí krajského koordinátora intenzivní péče řešit. Já se ale opravdu obávám situace, která teprve nastane,“ říká Nela Gvoždiaková.

V případě zhoršení situace a nárůstu počtu covidových pacientů může dojít k tomu, že zdravotníci budou muset čelit podmínkám, kdy bude nutné omezení běžného standardu péče. Zatím taková situace v Nymburce ještě nenastala, ale zdravotnické týmy se na kritické chvíle rozhodování připravují.

„Profesor Černý, který je národním koordinátorem intenzivní péče covid -19 a předseda odborné společnosti vydal v říjnu minulého roku jako jediný stanovisko k poskytování péče za zhoršených podmínek a my se jej budeme držet a budeme podle něj postupovat. Řeší se v něm například zapojení zdravotnických pracovníků bez příslušné specializované způsobilosti, použití nedostatkových zdravotnických prostředků či léčiv, přerušení nebo snížení intenzity poskytované péče,“ vysvětlila jednatelka nemocnice.

Zdravotníkům neulehčují práci ani některé komentáře na sociálních sítích. O uplynulém víkendu, kdy záchranka přivezla jednoho covidového pacienta, došlo při jeho překladu k situaci, která se v dost „přibarvené“ podobě objevila na facebooku. „Došlo k resuscitaci pacienta na příjmové ambulanci při překladu z vozu ZZS na naše interní oddělení, všechno proběhlo lege artis, tedy podle lékařských postupů, ale pacienta se nepodařilo oživit. Šlo o osobu bez domova, muže po padesátce v zanedbaném zdravotním stavu,“ uvedla pro Deník jednatelka.

Očkovat se budou moci i učitelé

Nemocnice také potvrdila, že podle informací ze Středočeského kraje si od pondělí 1. března své termíny budou moci rezervovat i senioři nad 70 let a také učitelé ve věku 55 let a výše. Některá očkovací centra z kraje však hlásí volné kapacity už na poslední den tohoto týdne.

„Po jednání zástupců krajů a premiéra jsme se dozvěděli, že od příštího pondělí budeme moci registrovat zájemce nad 70 let a hovoří se o učitelích nad 55 let, kteří budou mít speciální kód do rezervačního systému,“ uvedla jednatelka nymburské nemocnice.

Podle jejích slov v současné době zvládá bez problémů nymburské očkovací centrum naočkovat 200 osob denně i více, ale zájem do konce tohoto týdne pro skupinu 80+ je jen něco přes 900 osob a stále zbývají volné kapacity a vakcíny.