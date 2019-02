Kamenné Zboží -Starosta slíbil občanům, že udělá veřejný průzkum kvůli netradiční likvidaci odpadů v obci.

V Kamenném Zboží nevyváží popelnice od domu. Lidé si odpad musí sami odvézt do sběrného dvora. | Foto: DENÍK/Lukáš Trejbal

Dohady o tom, zda ve Zboží zůstat u zajetého způsobu likvidace odpadů, nebo dát lidem popelnice, má rozhodnout až průzkum veřejného mínění v obci.

Doteď totiž lidé odvážejí veškerý svůj odpad z domácností na kolečku do sběrného dvora. A to i například odpad kuchyňský. Nemají totiž popelnice.

Nymburský deník na velmi netradiční způsob nakládání z odpady upozornil jeden z občanů obce, kterému už se nechce s kolečkem jezdit. Podle všeho si ale lidé na tento způsob zvykli a většina ho nechce měnit.

Podle starosty Pavla Noska se na obec obrátil pouze jeden občan se žádostí o popelnici. „Pokud se někomu starý systém nelíbí, ať přijde a budeme to řešit. Problém je ovšem s tím, co by lidé v případě, že by měli popelnici, dělali se zahradním odpadem, který má v Kamenném Zboží téměř každý,“ uvedl Nosek na zasedání zastupitelů.

Obec podle něj navíc vydělává na tom, že lidé třídí daleko poctivěji než kdyby měli popelnice. Za tříděný odpad jdou peníze do obecní pokladny. Jak to bude ve Zboží s odpady dál, rozhodne až zmíněný průzkum.