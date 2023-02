Masopustní veselí vypukne o víkendu v Opolánkách, Pístech, Strakách i Nymburce

Situace, které se na nymburských přejezdech dějí běžně. A to i přesto, že čas od času si na neukázněné chodce, cyklisty i řidiče u přejezdů počkají strážníci nebo policisté a udělují pokuty. Ale jak říkala seniorka své kolegyni, když pozorovaly počínání mladíka podlézajícího závoru. „S blbcema nic nenaděláš. Dokud se jim nic nestane, není jim pomoci.“ A nevěřícně vrtěly hlavami.

Kolony až ke kruháku

Nymburk je městem železničářů a s trochou nadsázky se dá říci, že je také městem železničních přejezdů. Trať rozděluje město na dvě části a čtyři hlavní železniční přejezdy jsou překážkou, jak se dostat z centra na sídliště, do čtvrti Drahelice nebo na výjezdy ven z města.

Přejezd ve Zbožské ulici je jedním z nejfrekventovanějších. Z hromadícího se množství aut, bicyklů či chodců u zavřeného přejezdu jich to část nevydrží, chová se nezodpovědně a riskuje. To potvrzuje i vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich. „Neuralgickými dopravními body ve městě je železniční přejezd v ulici Zbožská a kamenný most přes Labe, kde se v dopravních špičkách vytvářejí kolony a přejetí z jednoho konce města na druhý trvá mnoho minut, byť se jedná o relativně krátkou vzdálenost. Řešením by dle našeho názoru bylo mimoúrovňové křížení železničního přejezdu a vybudování takzvaného jižního obchvatu - mostu přes řeku Labe v Drahelicích,“ má jasno šéf dopravního inspektorátu.

Jenže na taková řešení jsou potřeba projekty a na ty zase peníze. A ačkoliv České dráhy před několika lety vyhlásily plán nahrazení většiny klasických železničních přejezdů vybudováním nadjezdů či podjezdů, zatím až na čestné výjimky jde spíše o zbožné přání.

Smutné konce neukázněných

Rizikové chování na přejezdech, tedy přecházení či přejíždění v době spuštěného výstražného zařízení, má pochopitelně své oběti. To platí i pro Nymburk. Za všechny případ, který se stal před sedmi lety. Muž na kole se tehdy pokoušel překonat přejezd u pivovaru. Bohužel ve chvíli, kdy od stanice Nymburk město přijížděl osobní motorový vlak ve směru na Sadskou. Muž uprostřed přejezdu zavrávoral a upadl, projíždějící vlak ho poté srazil. I přes snahu záchranářů už mu nebylo pomoci.

Čekání ve frontách u závor je někdy opravdu dlouhé. Nymburk je železničním uzlem a zejména přepojování lokomotiv je ve městě na denním pořádku. Což někdy musí vydržet právě čekající u závor. Řada stížností putuje právě na dobu zavírání přejezdů. Dráhy se hájí, že u přejezdů jsou moderní technologie, které pouští provoz v nejkratší možné době po projetí vlaku. Na druhou stranu je také třeba apelovat na trpělivost některých řidičů.

Nehod a mrtvých přibylo

Středočeští policisté se podle náměstka ředitele pro vnější službu Reného Petáka v následujícím období více zaměří na chování řidičů na železničních přejezdech. V roce 2022 zaznamenala středočeská policie celkem 70 nehod na železničních přejezdech. „To je meziroční nárůst o osm nehod,“ konstatoval Peták. Zemřeli při nich čtyři lidé, což je proti předchozímu roku nárůst o tři. Těžká zranění utrpěli tři lidé – s meziročním nárůstem o dvě osoby. Dvanáct účastníků nehod s lehkým zraněním pak bylo o sedm více než v roce 2021.