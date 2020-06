Václav Dunovský je známý jezdec působící v Rallye sport teamu Poděbrady. Před několika dny absolvoval testovací jízdy se svým závodním speciálem na trati mezi Novým Dvorem a Vestcem. V rámci akce Poděbrady plní přání, na níž rallye team spolupracoval s nadací Kapka naděje, vzal na místo spolujezdce jedenáctiletku Katku Stiborovou. Ta dokázala vyhrát svůj životní boj s leukémií.

Václav Dunovský vidí kvůli koronaviru přípravy na zbytek sezóny jako problematické. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Původně si měla Katka zkusit pozici spolujezdce už na Rallye Žíželice o tři měsíce dříve. Jenže kvůli koronaviru byla akce zrušena, proto na celou věc došlo až poslední květnový víkend. „Pro mě samotného to bude zajímavý den. Sednu si do auta, ve kterém jsem ještě nikdy neseděl. Doufám, že Katka splníme její velké životní přání do puntíku,“ říkal Václav Dunovský ještě před tím, než se s mladou spolujezdkyní pustili na trať.