V neděli 31. března tak tudy motoristé projedou naposledy. „Do 30. června bude ulice Revoluční od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Ovocnou uzavřena,“ potvrdila mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Křížení Ovocné s Revoluční zůstane po většinu doby průjezdné, uzavřené bude jen od 1. do 20. července. A právě přes tuto křižovatku se šoféři mířící do Poděbrad dostanou na objízdnou trasu. Od Pátku mohou odbočit do ulice Ovocná, dále až k ulici U Bažantnice a tudy přes přejezd u školy pokračovat do města.

Další možností je zvolit opačný směr, vydat se do ulice Jeronýmova, přes ní projet velkou část Žižkova až k novému nadjezdu u Koutecké ulice. A dále pochopitelně přes něj do centra města.

Už od pondělí jsou rozmístěny značky zakazující zastavení v Budovcově ulici u křížení s ulicí Za Nádražím a v Jeronýmově ulici u křížení s Budovcovou ulicí, a to kvůli objízdné trase autobusů.

Kromě těchto nesnází se chystají ale i další dopravní komplikace. Řada lidí z Poděbrad, Nymburka a dalších míst regionu jezdí denně za prací a dalšími povinnostmi či zábavou do Prahy. Zhusta k tomu využívá dálnici D11 jako nejrychlejší spojení. To však možná už brzy nebude platit. Jízdu zřejmě stejně jako loni zpomalí opravy úseků u Prahy.

Ředitelství silnic a dálnic loni pracovalo na opravě prvních osmi kilometrů dálnice, přičemž se podle dostupných informací podařilo dokončit zhruba polovinu potřebných úkonů. V těchto dnech se ale silničáři na místo oprav vrací a ve směru na Prahu budou pokračovat v dalších pracích. Pro řidiče to znamená, že až do září se znovu mohou tvořit kolony a musí počítat s případnou prodlevou. Tu mohou způsobit omezení rychlosti a jízda v režimu 2+2 jízdní pruhy.

Výsledkem má být zcela nový povrch dálnice, nová kanalizace, svodidla a protihlukové stěny. Opravou projde i křižovatka spojující dálnici s pražským okruhem.

Zároveň bude dálnice v tomto úseku připravena na provoz ve třech pruzích. V nich se však hned jezdit nezačne. To se má kvůli chybějícím povolením ŘSD stát v horizontu dvou až tří let. Před spuštěním všech pruhů pouze upraví vodorovné značení. Celá akce má vyjít na 787 milionů korun.