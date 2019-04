To byly nejzásadnější body mimořádného jednání zastupitelů k faktu, že radní před třemi týdny odvolali z funkce dosavadní jednatelku nemocnice Alenu Havelkovou.

Koaliční zastupitelé opakovali zveřejněné argumenty, proč k dovolání jednatelky došlo. Ta podle starosty Tomáše Macha nedokázala nemocnici stabilizovat personálně ani ekonomicky a nebyla člověkem na svém místě. „Vedení nemocnice šířilo dezinformace ve vztahu k personálu i majiteli,“ řekl Mach. Zdůraznil, že město jako majitel nemá v úmyslu nemocnici ani pronajmout, ani prodat, a preferuje stoprocentní vlastnictví města.

Další koaliční řečníci připomněli problémy se záchrannou službou. Podle Miloše Petery hodnotí středočeská záchranka nymburskou nemocnici ve vztahu k přijímání akutních pacientů jako nejhorší v kraji. Zmínil jednání na krajském úřadu mezi zástupci města, kraje a záchranné služby. To později opozice kritizovala s tím, že o takové schůzce zastupitele nikdo neinformoval.

Opozice pak ve svých projevech dosavadní jednatelku hájila. „Podařilo se jí dosáhnout pětileté rámcové smlouvy se zdravotní pojišťovnou, což lze jistě považovat za úspěch. Současný krok vedení města znamená destabilizaci nemocnice,“ upozornil Pavel Fojtík.

Až po dlouhé diskuzi se ke slovu dostala také odvolaná jednatelka Alena Havelková. „Máte na to právo mě odvolat. A to i takovým způsobem, tedy během pěti minut, kterým jste to udělali. Nelíbí se mi však, že jsem byla osočena ze lži,“ řekla.

Starosta Tomáš Mach pak uvedl, že taková slova neřekl. Přitom v tiskové zprávě města starosta jako jeden z důvodů uvádí: „Jednatelka do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici.“ Podle jeho výkladu to však neznamená, že by lhala.

Zásadní bylo vystoupení dosavadního ekonomického náměstka Miloslava Klímy, který předložil čísla dokumentující, že nemocnice rozhodně není v takovém stavu, v jakém ji prezentuje vedení města. „Nemocnice je v daleko lepší ekonomické situaci, než byla před dvěma lety,“ uvedl Klíma a svá slova podpořil čísly.

Jednání na situaci nic nezměnilo. Vedení města na odvolání jednatelky trvá, opozice v tom vidí účelový krok.