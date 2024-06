Konkrétně čtyři lidé ve dvou párech čekali na otevření pátého volebního okrsku ve třídě přímo naproti schodišti. Úderem druhé je pozvala do místnosti předsedkyně volební komise Simona Dirbáková. Od té chvíle se členové volební komise nezastavili a až do 14.25 byl neustále některý z voličů v místnosti buď při prokazování totožnosti, za plentou, nebo při samotném aktu vhození obálky s vybraným lístkem.

Úderem druhé odpolední se v pátek otevřely dveře i v pátém volebním okrsku v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Volební komise nabídli voličům poprvé také jednu z technologických novinek. Bylo možné prokázat se elektronickým dokladem. Nejčastěji tedy občanským průkazem. Sami jsme to vyzkoušeli. „Jste skutečně historicky prvním voličem v našem volebním okrsku, jehož totožnost byla ověřena přes elektronickou občanku,“ potvrdila předsedkyně komise.

Tento způsob ověření totožnosti nabízely všechny volební komise v Nymburce, ačkoliv to ještě nemají uloženo ze zákona. „Ano, snažíme se být i v tomto ohledu napřed a vycházet voličům vstříc, ačkoliv povinnost zkontrolovat totožnost elektronicky bude platit až od 1. ledna příštího roku,“ řekla Jaroslava Mejzrová, vedoucí odboru správních věcí nymburské radnice.

I přes počáteční zájem voličů se tradičně při volbách do evropského parlamentu očekává nižší účast. V průměru se pohybuje kolem 28 procent. Hlasovat mohou lidé v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Poslední eurovolby se konaly v roce 2019. Tehdy v Nymburce přišlo k urnám 28,92% voličů. Ve městě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 21,52%, k čemuž stačilo 722 hlasů. Druhá skončila ODS (16,42%), která tehdy kandidovala samostatně. V letošních volbách je součástí koalice Spolu. Na třetím místě v nymburském hlasování skončila koalice STAN a TOP 09 se 14,2% a jen o pět hlasů méně získali Piráti.

V České republice volíme 21 budoucích europoslanců. Během víkendu se volí ve všech zemích Evropské unie. Proto budou výsledky zveřejněny jednotně až v neděli večer. První odhady se očekávají kolem 20.30 hodin.