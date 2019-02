Zásadní úpravy začnou na jankovickém sídlišti za rok

Nymburk – Ani podzimní výměna vedení na nymburské radnici by neměla zastavit přípravy a následnou revitalizaci druhého nymburského sídliště, tedy toho jankovického. Podle současných předpokladů by samotné stavební práce měly začít v příštím roce a místním by změny měly pomoci s vyšším počtem parkovacích míst, úpravami zeleně i prostorů mezi paneláky.

Podle posledních informací z radnice v současné době probíhá příprava tohoto území tak, aby v příštím roce mohly stavební práce začít. „Město má již k dispozici hotovou projektovou dokumentaci pro povolení stavby a v tuto chvíli projektant zajišťuje poslední vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Na základě těchto vyjádření bude město žádat o územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení, které se očekává v březnu 2019,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice. Dále město podalo žádost na přeložky kabelů firmy ČEZ Distribuce, a to jak kabelů nízkého napětí, tak kabelů vysokého napětí. „V této věci byla podepsána smlouva, dle které společnost ČEZ vysoutěží projektanta těchto přeložek a zajistí územní rozhodnutí. Následně vysoutěží zhotovitele, který provede vlastní realizaci přeložek s předpokládaným termínem do konce tohoto roku. Celkovou cenu přeložek bude hradit město,“ doplnil Černohous. Kontrola 7 tisíc stromů ukázala, že část jich uschla Přečíst článek › V roce 2020 město vybere ve veřejné zakázce zhotovitele a zahájí I. etapu revitalizace. V rámci ní by mělo dojít k výraznému navýšení parkovacích míst, efektivnímu řešení a vybudování pohodlných cyklopěších tras, modernímu řešení křižovatek, začlenění kvalitní zeleně a úpravě vnitrobloků jako klidového parku. „V budoucnu bude pokračováno v návrzích využití otevřené plochy v severní části Jankovic. Počítá se s uplatněním dětských a sportovních hřišť,“ konstatoval mluvčí radnice. Nymburský deník zjišťoval, zda pojem „moderní řešení křižovatek“ bude znamenat podobnou situaci, jako na sousedním, už zrevitalizovaném drahelickém sídlišti. Tedy odstranění většiny dopravních značek a využívání pravidla o automatické přednosti zprava. „V současné době je zpracován návrh, ve kterém to zatím uvedeno není. Ale návrh ještě bude procházet například stavebním úřadem a mohou se v něm objevit a zapracovat další připomínky. Tedy nyní se s automatickou předností zprava nepočítá, ale nemůžeme vyloučit, že se tam nakonec objeví,“ řekl Černohous. Na vedlejším drahelickém sídlišti to byl zprvu pro motoristy šok, když jednoho rána přišli k autům a z parkovišť i křižovatek s výjimkou kruhového objezdu zmizely dopravní značky vyznačující přednosti v jízdě. Řada motoristů měla obavy, že například mladší řidiči pravidlo o přednosti zprava vůbec neznají a bude docházet ke kolizím. Kromě drobných náznaků nedorozumění však zatím podle našich informací k žádné vážnější nehodě kvůli této změně nedošlo. Co by měla přinést I. etapa revitalizace:



- výrazné navýšení parkovacích míst

- efektivně řešené a pohodlné cyklopěší trasy

- moderní řešení křižovatek

- začlenění kvalitní zeleně

- úpravu vnitrobloků jako klidového parku Zákazy návštěv a zavírání školek. Je tu epidemie Přečíst článek ›

Autor: Miroslav Jilemnický