První etapa revitalizace jankovického sídliště a stavba nové lávky přes Labe. To jsou první dva zásadní projekty, které město představuje a podrobně popisuje v nové rubrice na svých webových stránkách. V budoucnu mají přibýt i další. Cílem je podrobněji informovat místní o zásadních projektech, které se ve městě staví či jinak probíhají.

Záložka je na úvodní stránce a nese název Projekty města. | Foto: archiv radnice

Záložka je na úvodní stránce a nese název Projekty města. Radnice chce podle místostarostky Stanislavy Tiché tímto způsobem seznamovat veřejnost se stavem a rozpracovaností největších investic z rozpočtu města Nymburka. „Nápad se zrodil z potřeby co nejlépe informovat lidi o tom, co se v Nymburce děje,“ uvedla místostarostka, která společně s IT oddělením projekt připravila. Každý projekt ponese svůj popis a garanta akce, tedy vizitku pracovníka úřadu, který za správou akce stojí a provádí aktualizaci informací.