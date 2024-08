Zatímco v části rezervace, kde žijí zubři, ještě kvetou na velkých rozlohách kopretiny, pozorným návštěvníkům neuniknou na plochách nejblíže městu Milovice modravé tóny nejvzácnější byliny na území pastevní rezervace – hořce křížatého. „Jeho počty se výrazně zvýšily právě díky příchodu velkých kopytníků. Množství mladých rostlin hořců se zvýšilo od zahájení pastvy o 5 553 procenta. Do žluta pak další části lokality zbarvuje řepík lékařský,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která rezervaci provozuje. Celkem vědci v lokalitě, kde původně dominovaly tři druhy trav, napočítali 111 druhů květin.

Rozsáhlé kvetoucí plochy lákají do Milovic množství návštěvníků, kteří je mohou pozorovat z okružní stezky vedoucí kolem celé rezervace. Například z Prahy, odkud je to autem půlhodinka a vlakem 47 minut, jde o nejbližší tak velké kvetoucí území. Turisté to do rezervace mají blíže než do dalších vyhlášených lokalit proslavených květnatými loukami a pastvinami, jakou jsou Krkonoše nebo Bílé Karpaty. I když celkovým rozsahem a druhovou pestrostí se jim Milovice rovnat nemohou, v některých ohledech se jim alespoň blíží. Například nejznámější a nejpestřejší území Bílých Karpat, Národní přírodní památka Čertoryje, má rozlohu 334 hektarů, milovická rezervace velkých kopytníků má nyní rozlohu 350 hektarů. Milovice jsou tak příkladem, jak rychle a nízkonákladově dokážou velcí kopytníci obnovovat velké rozlohy krajiny.

Květnatost milovické rezervace však zatím není všude stejná. „V částech, které se připojily teprve před třeni lety, zatím probíhá obnova vegetace a květnatost se tam postupně zvyšuje. Pomaleji se rozvíjela také v sušších částech lokality, kde měla semínka rostlin na vyprahlé půdě nižší šanci vzklíčit,“ doplnil Dalibor Dostál.

Rezervace velkých kopytníků v současné době slouží jako zdroj semen i pro okolní pozemky, takže se odtud květiny šíří i do některých přiléhajících ploch města Milovice.