Všechny tři nymburské základní školy, tedy Komenského, Tyršova i Letců R.A.F., mají na svých stránkách dokumenty potřebné pro přijetí dětí do prvních tříd. Jedná se o formuláře žádosti o přijetí, případně žádosti o odklad, dále zápisový list a pro informace také Směrnici o přijímaní dětí do prvních tříd pro nadcházející školní rok. V nutných případech si lze prázdné formuláře vyzvednout od 1. do 3. dubna od 8 do 12 hodin v kancelářích či recepcích škol.

„Zákonné zástupce, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky, upozorňujeme, že je třeba vyplnit a odevzdat všechny dokumenty (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad, Zápisový list). Pokud máte již k dispozici vyjádření poradenského zařízení a lékaře, přiložte je k ostatním dokumentům,“ píše se ve vyjádření třeba za stránkách Základní školy Komenského.

Vyplněné dokumenty je pak třeba v jednotlivých školách odevzdat mezi 6. a 8. dubnem také od 8 do 12 hodin. Výsledky budou známé po 20. dubnu.

V Poděbradech se tradičně nastupuje do dvou základních škol – Václava Havla a Komenského. Ta prvně jmenovaná zatím zveřejnila pouze ministerský výnos o tom, že zápisy mají být bez přítomnosti dětí a v ideálním případě i bez přítomnosti rodičů. „Elektronicky, vše vysvětlíme, zatím je čas,“ uvádí hlavní stránka školy.

Podrobnější návod má na svých stránkách ZŠ Komenského. Podobně jako u nymburských škol nabízí stažení potřebných dokumentů, ovšem termíny odevzdání jsou jiné. „Zákonný zástupce potřebné dokumenty předá škole jedním z uvedených způsobů: datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou, nebo osobně do školy. Termín pro odeslání uvedených dokumentů je od středy 1. dubna do pátku 17. dubna,“ uvedla koordinátorka zápisu Iveta Zahajská.

Maminky se v diskuzích na sociální síti přou, zda je způsob zápisů bez dětí vhodný a vůbec možný. Kritizuje jej například Martina Kronusová. „Já prostě nechápu, jak to můžete dělat bez dětí? Jak jako posoudíte jejich připravenost a zralost? To se nemůžete připojit přes nějaký on-line kanál? Vždyť to přeci nějak vyřešit jde. Chuděry paní učitelky, co v září nafasují za „matroš“ a chuděry děti, který by raději měly ještě zůstat doma. Nebo se to bude dořešovat třeba o prázdninách?“ ptá se v diskuzi na stránkách města.

Oponuje jí Michaela Brožová Kinská. „Já tedy nevím, ale u nás ve školce došlo na "testování předškolní zralosti" na podzim loňského roku (respektive na začátku letošního školního roku), kde samozřejmě jsme dostali doporučení, co doladit a zda by mohlo dítě nastoupit do školy. Bylo to dobrovolné. Většina rodičů s dítětem se toho účastnila. A popravdě se toho moc o dítěti nedovíte z chvilky u zápisu,“ myslí si další z maminek.