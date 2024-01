/FOTOGALERIE/ Jak rychle se dokáže během pár týdnů proměňovat jedno místo v Poděbradech ukazuje série časosběrných snímků které pořídil Vladimír Truxa a poslal do naší redakce.

Pohled na poděbradské Zámostí ze dne 10.1. 2024. | Foto: se souhlasem Vladimíra Truxy

Nezvykle pestré počasí od konce října až do těchto dnů zachytil na místech poblíž Havířského kostelíku a čtenáři Deníku tak mají jedinečnou možnost vidět pozoruhodný časosběr z jediného místa.

Vladimír Truxa není profesionální fotograf a místo fotil při cestě do práce. „Každý den jezdím na kole z Nymburka do Opolan po levém nebo pravém břehu Labe. Když je cyklostezka nesjízdná, musím jet po silnici směrem na Budiměřice, Křečkov, Pátek, Choťánky a Libici. Protože je v Poděbradech od léta zavřena lávka u zdymadla, musím využívat silniční most. A z něho je pěkný výhled na jezírko, zvoničku a kostelík, ohraničený ulicemi U Jízdárny a Na Zámostí. A když se mi něco líbí, tak to vyfotím,“ popsal zrod fotek jejich autor.

V galerii čtenáři naleznou snímky, které jsou přesně datované a lze na nich vidět místo v plné podzimní kráse, ale také zasněžené na konci listopadu, zaplavené po novém roce a aktuálně také zamrzlé.