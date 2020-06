Tyto programy mají pomoci nastartovat zájem návštěvníků. Připraveno je pro ně zhruba deset variant. Zájemci si mohou vybrat z kombinací s pobytem v hotelích i bez ubytování. Slevy vstupného se v rámci těchto balíčků mohou pohybovat kolem 30 %.

Balíčky kopírují oblast spolku Elbiana, který je součástí Středočeské centrály cestovního ruchu. Pilíři lokální organizace jsou Park Mirakulum, Zámek a labyrintárium Loučeň, Chateau Mcely, Zoo Chleby, Tankodrom Milovice, milovická Česká krajina s divokými koňmi a zubry a město Milovice. Prodej již probíhá on-line přes stránky partnerů. Pobytové balíčky nabízejí v Loučeni a Chateau Mcely, nepobytové webové stránky Mirakula, ZOO Chleby a Zámku Loučeň.

To potvrdila i ředitelka loučeňského zámku Kateřina Šrámková. „Smysl naší spolupráce vystihuje heslo Balík zážitků v jednom balíčku. Z naší spolupráce těží především sami návštěvníci. Chceme ukázat, že jsme připraveni i na jejich vícedenní pobyty,“ vysvětluje Kateřina Šrámková. Podle Jiřího Antoše, majitele Parku Mirakulum, nabídka reaguje na situaci ve společnosti. „Uplynulé skoro tři měsíce byly pro mnoho rodin zatěžkávací zkouškou. Všichni aktivní rodiče mají náš obdiv za to, jak se v karanténě věnovali dětem. Nyní už můžeme tuto radost opět převzít my, kteří se kvalitní náplní pro děti a rodiny věnujeme úspěšně řadu let.“

Balíčky Elbiana přinášejí rodinám úspory od 750 korun až do několika tisíc pokud jde o pobyty v hotelích na Loučeni nebo Mcelech. Tematické okruhy vycházející vstříc více typům návštěvníků. Od romantických pobytů pro páry až po zábavně - adrenalinové zážitky určené početnějším rodinám. „Nabízíme noblesní servis a naprostý klid pro partnerské či manželské páry. Rodiny mohou využít jako bonus vstupy do spřízněných cílů v rámci Elbiany,“ popisuje nabídku Vlastimil Plch, ředitel Chateau Mcely.

Zoo Chleby zve v nové sezóně na další nedávno narozené mládě vzácné opičky langur duk. Letošním lákadlem bude také nový pavilon pro lvy nebo obří akvárium Labe se sladkovodními, původními i nepůvodními, druhy ryb.

Milovický Tankodrom na základě velkého zájmu posiluje jízdy v tancích a vozech BVP. Dalšími investicemi prošla úzkokolejná polní drážka, jež areál spojuje se sousedním Mirakulem. Několik vzdušných kilometrů je pak vzdálená oblast České krajiny, která je první rezervaci na světě, kde mohou zájemci zahlédnout zubry, divoké koně a pratury.

Zvýhodněné balíčky jsou platné do konce letošní sezony.