Důvody odstranění zámků potvrdila mluvčí radnice Olga Vendlová. „Stará láska sice nerezaví, ale nová lávka přes Labe pod pověšenými zámky lásky bohužel ano. Tyto zámky z běžné či nekvalitní oceli totiž zanechávají stopy rzi na ocelovém povrchu lávky. Tuto rez musíme speciálním postupem odstraňovat, aby se nešířila. A není to zadarmo,“ uvedla mluvčí radnice.

Visací zámky tak pracovníci technických služeb odstranili a budou tak postupovat i v budoucnu, pokud by se na zábradlí objevily.

„Vyzýváme proto všechny, aby na lávku zámky nezavěšovali. Zároveň zvažujeme vytvoření alternativy, kde by je bylo možné umísťovat bez rizika, že něco poškodí a navíc následně skončí ve sběru,“ řekla Olga Vendlová.

Pařížská tradice

Tradice zavěšování visacích zámků na zábradlí mostu začala na konci roku 2008 v Paříži. Turisté je připevňovali s napsanými nebo vyrytými křestními jmény na zábradlí nebo mříž na straně mostu Pont des Arts (Most umění) a pak vhodili klíč do řeky Seiny jako romantické gesto. To má představovat oddanou lásku páru.

Počet zámků na konstrukci byl ohromující. V únoru 2014 list Le Monde odhadl, že tam bylo umístěno přes 700 tisíc zámků a rychle přibývaly další. V červnu se část zábradlí zhroutila pod tíhou všech visacích zámků, které k němu byly připevněny. V roce 2015 nechala radnice z bezpečnostních důvodů všechny odstranit.