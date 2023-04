Potvrzeno! V Nymburce skončí dvě pobočky, Česká pošta návrhy na změny zamítla

Při speciálních květinových prohlídkách se účastníci také dozví, jaké vzkazy si mezi sebou posílali kníže Alexandr a kněžna Marie, kteří spolu strávili 59 let společného života. „Nebo princ Erich s kněžnou Gabrielou, kteří spolu měli devět dětí. Anebo zda se týká květomluva jen lásky, nebo toho můžete květinami vyjádřit mnohem více,“ láká Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň. Tematické putování za květinami celého světa se přenese i do zámeckého parku. Soutěživí návštěvníci získají u vstupu mapku a budou hledat sedm květin ze sedmi míst světa.

Prohlídky zámku se konají ve všední dny ve 12, 14 a 16 hodin. O víkendech pak od 10 do 17 hodin. Park s labyrinty je otevřen každý den. Ve všední dny od 9 do 18.30, o víkendech až do 20 hodin. Květinové prohlídky potrvají až do 4. června.