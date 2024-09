Ačkoliv v pondělí po poledni vysvitlo na řadě míst regionu slunce, na úbytek vody v Labi to zatím nemělo vliv. Zřejmě nejviditelnější je to v Poděbradech, kde už plní svoji roli mobilní povodňová hráz vystavěná v sobotu. Ta zadržuje vodu před domy nedaleko zdymadla. Sousední zámecké nábřeží včetně cyklostezky až pod poděbradský pivovar byly kolem druhé odpoledne pod vodou.

Zcela uzavřena je také cyklostezka od zdymadla směrem k soutoku s Cidlinou, kde došlo k pádu několika stromů a situace je pro cyklisty i chodce nebezpečná. Navíc i v těchto místech je koryto Labe plné a každým okamžikem se může vylít na cyklostezku. Jak to vypadá přímo u restaurace Na Soutoku, se mohou zájemci podívat na snímcích a videích v naší galerii.

Situace u Labe na různých místech Poděbrad v pondělí odpoledne. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

To, že se hladina řeky ještě pravděpodobně zvedne, ví i vedení města. „Předpoklad dosažení hranice třetího povodňového stupně je u nás stále reálný. K lokálnímu vylití Labe z koryta řeky dojít může, stejně tak bude stoupat podzemní voda,“ uvedl starosta Roman Schulz.

Klíčový bude večer, noc a zítřejší ráno. Podle predikce meteorologů by mělo Labe v Přelouči kulminovat o půlnoci těsně pod čtyřmi metry, což je třetí stupeň povodňové aktivity. Jak výrazný bude dotok vody od Přelouče a kdy přesně bude Labe kulminovat v našich končinách, to se dá jen odhadovat. Jistě však je, že to bude během úterka.

Vývoj sledují i v sousedním Nymburce, kde odpoledne zavřeli úsek cyklostezky pod Šafaříkovým mlýnem a mostek na Ostrov v ulici U Starého Labe. Obě místa jsou zatím jen mírně, ale přece jen zatopena. Město také vyzvalo obyvatele ulice Sportovní, která vede kolem Remanence na Tyršáku k hlavní od Kovanic, aby přemístili svá auta. A to jak ze silnice, tak z garáží.

Samotné Labe během odpoledne bylo na setrvalém stavu. Pohybovalo se kolem výšky hladiny 360 centimetrů, což je 40 centimetrů pod druhým povodňovým stupněm. Právě ten by měl být překročen při dotoku od Přelouče.