S poděbradskou nástavbou se počítá letos během letních prázdnin. Ve druhém patře dojde k přístavbě a výškovému zarovnání křídla budovy. Uvnitř pak vzniknou dvě nové třídy a dva kabinety. Akce má vyjít na 9,2 milionu korun a do školy by tak mohlo začít chodit více žáků už od příštího školního roku.

V případě nymburské Základní školy Letců R.A.F. má být podle stávajících představ vedení města dostavěn o druhé patro vstupní areál s hlavním vchodem, halou a šatnami. Loni v létě byl zadán odborníkovi posudek, který má odpovědět na otázku, zde je taková myšlenka reálná. „Posudek má být hotový do konce ledna, kdy budeme znát výsledek. Pokud to bude možné, začne se pracovat na dalších zadáních a ve finále i vypracování projektové dokumentace,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Potřebná dokumentace by mohla být hotová do konce roku. Město v tomto případě také cílí na dotace a bude sledovat vypisování jednotlivých programů. V ideálním případě by stavební úpravy mohly být provedeny v příštím roce. „V nové nástavbě bude nejméně šest nových tříd. To je ostatně i jedna z dotačních podmínek,“ doplnil místostarosta.

Obě města kvůli potřebě nový školních míst chystají také výstavbu nových škol. V Poděbradech by měla vyrůst nová školní budova na Žižkově v těsném sousedství stávající pobočky Základní školy TGM, která je určena pouze pro první stupeň. S novou budovou by tak měla být na Žižkově plnohodnotná škola pro žáky obou stupňů včetně nové tělocvičny a dalšího zázemí.

V Nymburce chystají projekt nejméně jedné nové základní školy nedaleko areálu nedostavěných doků v Drahelicích. Budova doků by mohla být dostavěna jako dům pro seniory se zázemím pro zdravotníky a sociální pracovníky. V sousedství by pak mohla vzniknout jedna klasická základní škola a své zázemí by v této lokalitě chtěla mít i Cílkova domácí škola. Součástí školního areálu by pak měla být i školka.