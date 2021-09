Sedí ve školních lavicích teprve týden, ale už ví, jak se správně chovat po cestě do školy a po vyučování ze školy domů. Řeč je o prvňácích na žižkovské pobočce poděbradské Základní školy TGM. Mezi žáky totiž přišla v úterý ráno policejní mluvčí a preventistka Petra Potočná, aby s nimi základní návyky bezpečného chodce a cyklisty probrala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.