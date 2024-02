V Nymburce postaví nový silniční most. Víme, která dvě místa spojí

„K vyhlášení konkurzních řízení přistupujeme u námi zřizovaných škol po skončení šestiletých funkčních období ředitelů, jak nám to legislativa umožňuje. Stávající ředitelé škol se samozřejmě o posty mohou ucházet znovu a jistě tak učiní,“ konstatovala místostarostka Stanislava Tichá. Deník oslovil ředitele obou škol se stejnou otázkou: Přihlásíte se letos do konkurzu a budete chtít svou pozici obhájit?

Soňa Obická z Tyršovy se o návrat do ředitelny určitě pokusí. „Jsem připravena se do konkurzního řízení přihlásit a absolvovat jej. Je totiž těžké sehnat kvalitní kolektiv lidí, a když už je tu mám, chtěla bych pro ně dále pracovat,“ řekla Deníku ředitelka školy v sousedství divadla.

Méně jasno má Jiří Cabrnoch z Letců R.A.F., který jako ředitel sídlištní školy působí už třiadvacet let. „Zatím ještě nejsem rozhodnut, zvažuju všechna pro a proti. Teď mám na to čas a klid, tak to promýšlím. Jasno chci mít do konce února,“ uvedl Cabrnoch, kterého Deník zastihl v době jarních prázdnin.