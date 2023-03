Prostě to risknou

Frekventovaná část Koněvovy ulice, v níž stojí Stanice technické kontroly či supermarket s potravinami, měla být zčásti zavřená už od úterý. Kvůli zpoždění jednoho ze strojů začaly práce naostro až ve středu. Ve směru od Habeše po levé straně je část povrchu už vyfrézovaná.

Jenže už první den zaznamenal předák firmy zvláštní chování řidičů. "Když vyjíždějí z parkoviště od prodejny potravin, měly by jet po jednosměrce doleva. Někteří se ale rozhlédnou a když vidí, že zprava nic nejede, zahnou doprava a risknou to. Proletí kolem nás. Každou chvíli to někdo zkusí. Hned ve středu tady stála policejní hlídka a vybírala. Zastavili v krátké době snad deset aut," říká vedoucí party. Podle něj to ale příliš nepomohlo a ve čtvrtek byla situace s riskujícími řidiči stejná.

Zahýbají i u pumpy

Do Koněvovy ulice by nikdo neměl zahnout už z Poděbradské, tedy od čerpací stanice MOL. Jak jsme se však ve čtvrtek během půlhodiny před polednem přesvědčili na vlastní oči, část řidičů i přes několikanásobné značení s jednosměrnou ulicí a zákazy vjezdu zahne do protisměru a namíří si to směrem k hypermarketu s potravinami.

Na videích, které čtenáři najdou v galerii, jsme zachytili dvě situace. Jednak cyklistu, který bez nejmenšího zaváhání vjel do protisměru a pokračoval nerušeně ulicí. Na dalším záznamu je pak zásobovací nákladní vůz jihočeského pivovaru, který od pumpy také zamířil do protisměru a později zahnul ke skladišti supermarketu. Pár metrů za ním jelo SUV Huyndai, jehož starší řidička zamířila rovnou na parkoviště obchodu.

Když vystoupila, zeptal jsem jí, jestli ví, že jela v protisměru. "Já jsem vyjížděla od benzinky za tím velkým autem a napadlo mě, že asi jedu zákazem. Ale říkala jsem si, když tam jede to velký auto, tak pojedu taky. Až pak mi došlo, že to je asi zásobování a on může," vysvětlovala řidička a očekávala příchod policie a udělení pokuty. V tomto ohledu měla pro tentokrát štěstí.

Jinak se ovšem mýlila i v tom, že takto mohou projíždět řidiči zásobování. I ti si musí zajet řádově 500 metrů a vjet do ulice z opačné strany. Kdyby proti nákladnímu vozu zásobování vyjel jakýkoliv vůz ve správném směru, situace by byla obtížně řešitelná.

Policie se bude vracet

Vedoucí nymburského Dopravního inspektorátu Josef Ulrich potvrdil Deníku, že právě na tomto místě už policisté řidiče v protisměru kontrolovali. "Měli jsme poznatek, že skutečně tam řidiči jezdí v protisměru a naše hlídka na místě vybrala několik pokut. O té situaci víme. Nemůžeme tam hlídkovat 24 hodin, ale další kontroly tam rozhodně budou probíhat," řekl šéf dopravky. Podle jeho slov budou v Koněvově ulici hlídkovat především v době, kdy budou probíhat práce na silnici.

Část ulice Maršála Koněva je jedním ze třech míst, kde tento týden v Nymburce uzavírky začaly. Další omezení se aktuálně týkají částí ulic Havlíčkova a Husova. Během dubna pak ještě nastanou komplikace v ulicích 28. října a Hálkova. Všechny uzavírky souvisejí s výměnou plynového potrubí. Veškerá omezení ve zmíněných ulicích by měla skončit do začátku letních prázdnin, v některých případech i výrazně dříve. V Koněvově ulici hovoří plán o omezení do 26. června. "Jen pár dnů předtím dojde na pokládku nového asfaltu a pravděpodobně na jeden den bude ulice uzavřena úplně," upřesnil předák prováděcí firmy.