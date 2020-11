Tento trend potvrdila i mluvčí nemocnice Barbora Jánská. Klesá jak elektronické objednávání pomocí formuláře na stránkách nemocnice, tak telefonátů požadujících objednání. „V současné době je to ve srovnání s předchozími týdny o desítky telefonátu méně, ale i tak jich vyřídíme přes 200 denně. Měsíčně se jedná přibližně o 7 tisíc telefonátů,“ řekla mluvčí nemocnice.

Odběrové místo v číslech

• 22 dní provozu

• 176 hodin

• 3 455 odebraných vzorků

• 2 administrativní budky

• 1 odběrový stan

• cca 7 tisíc telefonických hovorů při objednání na odběrové místo

Zájem o testování začal klesat v průběhu minulého týdne. Díky tomu se o několik dnů zkrátila době čekání na test. „V minulém týdnu začal zájem klesat a objednací doba byla buď ještě týž den, nebo do druhého dne. Dnes je tomu také tak. Ráno byla ještě volná místa na odpoledne a zítřek také volný,“ uvedla Barbora Jánská kolem úterního poledne.

Zajímavostí je fakt, že tým zdravotníků provedl i několik odběrů z auta, ačkoliv primárně k tomuto způsobu testování neslouží. „Pokud přivezli nemohoucího člena rodiny, tak šla sestřička pro vzorek do auta. Jednou volal pán, že je bez nohy a přijede sám, tak si také se sestřičkou domluvil odběr z auta,“ vyjmenovala neobvyklé situace mluvčí nemocnice.

Otestovaní si na sociálních sítích přístup zdravotnic v nymburském odběrovém stanu pochvalují a oceňují, že celou situaci často berou s nadhledem a humorem. „Bez čekání, milý přístup, citlivé zacházení. Odcházel jsem s tím, že jsem byl spíše polechtán někde za mozkem, než aby to bylo nepříjemné. Po dvou minutách na cestě domů, aniž bych zažíval nějaké to příkoří, které popisují lidé z jiných odběrných míst. Díky a jen tak dál,“ napsal Jindřich Tesař. „Jestli se vám něco povedlo, tak je to tohle. Personál mega vstřícný,“ doplnil Pavel Šofr.

Měsíc testování

Poprvé bylo testovací místo otevřeno 8. října a to na parkovišti u zadního vchodu nemocnice. Začínalo se s jednou administrativní budkou a počtem 34 odběrů za den. Další den to bylo již 57 odběrů. Kapacitu 100 odběrů pak naplnili osmý den fungování a hned další den, tedy 20. října, už přidali další administrativní budku. „Denní počet odběrů tak stoupl na 221 za den a kolem 200 odběrů se držíme doposud,“ doplnila Jánská.

Testovací místo funguje jen v pracovní dny a po objednání. V odběrovém stanu pracují v administrativních budkách zaměstnanci nemocnice a také studenti místní střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy. Samotný odběr provádějí zdravotní sestry a bratři z nemocnice. Pro ty to znamená služby navíc k těm, které mají na odděleních.