Nymburk - Skvělé představení uvedlo Hálkovo městské divadlo v úterý. Při něm excelovala dvojice herců Jana Paulová a Pavel Zedníček z divadla Kalich.

Tak rozesmáté hlediště Městské divadlo Hálek v Nymburce už dlouho nepamatuje. Postarali se o to herci Jana Paulová a Pavel Zedníček z pražského divadla Kalich, kteří do Nymburka přijeli s hororovou veselohrou autora Charlese Lodlama Záhadná Irma. Večer plný nečekaných humorných zápletek okořenili oba protagonisté improvizovanými kousky, které hýbaly bránicí téměř plnému divadlu. Obdivuhodné je i to, že během představení spolu dokáží zahrát dohromady sedm rolí. Nymburský deník připravuje pro své čtenáře soutěž o vstupenky na drama Hrabalových Ostře sledovaných vlaků v produkci Hálkova divadla, které mohou diváci zhlédnout ve čtvrtek 12. února od 20 hodin. První soutěžní otázky najdete v úterním vydání Deníku 10. února.