Virus byl poprvé zjištěn v Africe v roce 1959. Do Evropy se rozšířil v roce 1996, kdy způsobil hromadné úhyny kosů v Itálii. Od té doby se dostal i do dalších evropských zemí včetně Česka. Ptáci, kteří trpí jakoukoliv nemocí, jsou načepýření, mají pomalejší reakce a nepřijímají potravu ani vodu, jsou zesláblí, malátní a mají svěšená křídla. „Dával jsem ptáky na rozbor před více než měsícem a byly pozitivní právě na přítomnost vitu Usufu. Příznaky jsou stále stejné. Denně máme asi 3 až 5 případů a většinou jsou ptáci nalezeni na místech podél Labe,“ doplnil Vaněk.

Na virus neexistuje žádná vakcína ani lék. Nakažení ptáci tak buď uhynou, nebo prodělají nemoc a vytvoří si protilátky. Přímým kontaktem s nemocnými ptáky se virus nepřenáší, při manipulaci s nimi tedy stačí dodržovat základní pravidla hygieny.

Nebezpečí by v daném případě nemělo hrozit ani psům a kočkám v případech, kdy by takto nakaženého ptáka pozřeli. „Je to přenosné výlučně z krve do krve a přenáší to komáři. Další zvířata by v takových případech v ohrožení být neměla,“ konstatoval vedoucí Záchranné stanice Huslík u Poděbrad.