/FOTO, VIDEO/ Jako naprostá záhada se zatím jeví to, co v posledních týdnech vzniklo na kopci u Lysé nad Labem při výjezdu na Dvorce či Starou Lysou. Asi osmimetrový sloup se zavedenou elektřinou, na němž je přimontován symbol připomínající spojení kříže a kalichu. Ten je navíc v noci nasvícen. Pod ním jsou elektronické hodiny, které v noci jasně vyzařují číslici 99. To ale zdaleka není všechno.

Starosta Přerova nad Labem Jiří Beneš u tajemného díla na kopci u Lysé nad Labem. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

V kopci pod sloupem je navezeno a geometricky uspořádáno devadesát betonových kvádrů, z nichž každý váží stovky kilogramů. Na jejich horní části je pak zobrazeno písmeno nebo znak. Uspořádání znaků a písmen na první pohled nedává smysl. A nikdo neví, kdo nevysvětlitelnou instalaci, na kterou upozornil deník Blesk, připravil, proč vůbec vznikla, co má znamenat, případně před čím varovat. Nikdo si nevšiml toho, když celé dílo vznikalo, přičemž to bezpochyby nemohla být práce jedince.

Záhadné dílo u Lysé nad Labem:

Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Spodní část pozemku, na němž je tajemné dílo vytvořeno, patří jednomu z obyvatel nedalekého Přerova nad Labem. Ten však nechce veřejně vystupovat a se vznikem instalace nemá nic společného. Byl to on, kdo se obrátil na starostu obce Jiřího Beneše, co to má znamenat. „Bohužel ani já nevím, jaký má celá instalace smysl a kdo za ní stojí. Výjevy na kvádrech připomínají kromě běžných písmen i runové znaky. Symbol na sloupu může být kříž s kalichem plodnosti, alespoň tak si to vysvětluji já,“ řekl Deníku přímo na místě starosta Přerova.

Podle jeho slov začal situaci řešit se starostou sousední Lysé nad Labem a případem se nyní stavební úřad z tohoto města. To potvrdil starosta Lysé Karel Marek. „V tuto chvíli vím, že zástupci našeho stavebního úřadu měli na místě řízení s majiteli horní části pozemku, na němž je postaven sloup. Postupovat budou standardně podle zákona. Pokud půjde o černou stavbu, zahájí příslušné řízení, v rámci nějž hrozí kromě nařízení o odstranění stavby také pokuta,“ konstatoval starosta Lysé. Jak samotné řízení dopadlo a zda majitelé horní části pozemku mají přímou spojitost s celou instalací, zatím neví. Konkrétnější informace by měl znát nadcházející pondělí.

Svítí, nesvítí

Podle přerovského starosty Jiřího Beneše se na celou „expozici“ přišlo asi před dvěma týdny. „Volali nám lidé nejen z naší obce, ale i odjinud, co to má znamenat. A také si stěžovali, že to v noci svítí a plaší zvěř,“ uvedl Beneš. Symbol na sloupu zpočátku skutečně svítil, stejně jako číslice 99. Podle starosty pak všechno jednu noc blikalo. A když na místě byl po setmění tento týden, bylo vše zhasnuté. Pořád více otázek, než odpovědí.

Některé informace z minulých dnů směřují k tomu, že výtvor u Lysé může být součástí zatím neodhalené velké reklamní kampaně. Na některých místech po celé zemi se na veřejných výlepních plochách začaly totiž objevovat plakáty se stejným symbolem, jaký visí na sloupu u Lysé. A ještě podivnější zážitek mají za sebou i účastníci a pořadatelé nedávného festivalu Rock for People na letišti v Hradci Králové. V jednu chvíli při vystoupení kapely Slipknot se do projekce na hlavním pódiu naboural neznámý hacker, který spustil odpočítávání. Nic netušící pořadatelé nevěděli, co nastane na konci odpočtu. Bez dalšího vysvětlení se na obrazovce pouze objevil stejný symbol, jaký známe nyní ze sloupu u Lysé nad Labem.

Ledová koule u Milovic

Milovníci záhad si jistě vybaví podobný zprvu nevysvětlitelný jev z července roku 2011. Před 12 lety byla v horkých letních dnech v Mordové rokli u jednoho z bývalých vojenských bunkrů sovětské armády kousek od Milovic objevena obří ledová koule mající průměr téměř dva metry. Nikdo tehdy zpočátku netušil, kde se tam vzala. Začaly se rojit teorie o jejím původu, z nichž jedna byla bláznivější než druhá. Amatérský meteorolog tehdy vyloučil, že by se mohlo jednat o obří kroupu nebo jiný úkaz, který dokonce (v červenci) vyrostl ze země.

Část lidí přišla s teorií, že ledová koule vypadla z prolétávajícího letadla nad milovickým územím. Jenže i to se ukázalo jako nelogické, protože ledová koule by se při pádu z výšky samozřejmě roztříštila. Tato měla pravidelný neporušený tvar. Po pár dnech se ukázalo, že koule sloužila jako rekvizita při natáčení reklamy na jeden alkoholický nápoj. Rekvizitáři po natáčení jednoduše netušili, co si s obrovskou koulí počít, a tak ji odvezli do bývalého vojenského prostoru u Milovic, kde věřili, že v tichosti roztaje. Netušili, jaký tím vyvolají poprask. Zda bude mít současná záhada instalace u Lysé podobné prozaické řešení, ukážou nejspíš až příští dny či týdny.