/FOTO, VIDEO/ Dramatický příběh vážně zraněné orlice má dobrý konec. V těchto dnech se díky záchranářům z poděbradské Záchranné stanice na Huslíku mohla po deseti měsících léčby vrátit do volné přírody samice orla mořského. Nemalý podíl na její záchraně má však i její partner, který se o ni v nejtěžší dny života ještě v přírodě vzorně postaral.

Vypuštění samice Orla mořského do volné přírody. | Video: Záchranná stanice Huslík

Příběh se začal odehrávat loni v dubnu, kdy samice orla mořského utrpěla vážné zranění pařátu po zásahu elektrickým proudem. K tomu si navíc poranila i křídlo. Stalo se u Krakovan na Kolínsku. „Sama značně vysílená a neschopná letu dostávala několik dní krmení od samce, který jí hlídal. I s tímto omezením se dokázala nějakou dobu udržet při životě. A to právě díky jejímu partnerovi, který jí přinášel ulovenou kořist,“ popsal dojemnou partnerskou péči mezi orly vedoucí záchranné stanice Huslík Luboš Vaněk.

Ve zbědovaném stavu ji tehdy na okraji strouhy kousek za obcí Krakovany objevil pan Vlastník. Díky němu se dostala do péče poděbradských zvířecích záchranářů. Vyhlídky na vyléčení orlice však zpočátku nebyly jen pozitivní. „Její stav je poměrně vážný a je nejisté, zda se orlici podaří plně vyléčit, jelikož obě poranění jsou již staršího data. Čeká nás dlouhá cesta,“ věděl Vaněk loni v půlce dubna.

Nyní, po deseti měsících, může se svými spolupracovníky radostně konstatovat, že se léčba stoprocentně podařila. „Když jsme příspěvek o orlici poprvé zveřejňovali, netušili jsme, jak vše nakonec skončí. O to větší radost máme, že se zázrak skutečně stal. A to i díky všem, kteří přispěli na její léčbu. Po deseti měsících jsme ji mohli plně uzdravenou vypustit zpět do volné přírody,“ řekl šéf stanice na Huslíku. Kromě přispěvatelům na léčbu chce poděkovat za všímavost i panu Vlastníkovi, a dále kolegům ze záchranné stanice Pasíčka, kteří poskytli velkou rozletovou voliéru na to, aby se v ní orlice mohla roztrénovat na vypuštění, a pečovali o ni.

Orlice však po nedávném vypuštění záchranářům nezmizí z dohledu. Na sobě má totiž umístěnou speciální GPS vysílačku, která monitoruje její pohyb a podává informace, kde se dravec momentálně nachází. „Díky tomu můžeme osud orlice dále sledovat,“ uvedl Luboš Vaněk. Informace o jejím pohybu ze středečního rána hovořila o tom, že orlice se pohybuje v blízkosti obce Žíželice na Kolínsku.